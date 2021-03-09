彰顯國家主權！中國兩會代表倡設「漢服日」

全國人大代表成新湘建議設立國家「漢服日」，以復興中國傳統文化。圖為湖北文理學院的大學生身著漢服，隨著悠揚的器樂在校園淡泊湖畔翩翩起舞。(取材自澎湃新聞)

日前，有人大代表提出，漢服作為中國 民族文化最重要的載體之一，建議擬定每年三月初三定為「中國漢服日」，政協委員也建議設計國服，不但可擴大內需，更有利於宣示國家主權。相關消息一出，引發網民熱議。

澎湃新聞報導，全國人大代表、湘繡非遺傳承人成新湘提交「關於設立國家『漢服日』的建議」議案。

成新湘認為，中國的漢服作為中國民族文化最重要的載體之一，因它引起的「漢服文化復興運動」是當代文化全球化背景下，漢族的文化溯源之旅，最終目的是為了復興中國傳統文化。為此，成新湘建議：擬定每年三月初三定為中國漢服日，農曆三月初三是中華民族始祖黃帝的誕辰，也是古代節日上巳。

此外，中國全國政協委員白庚勝8日提交「關於適時設計製作『國服』，並制定『國服』制度的建議」議案，建議中國政府設計並製作「國服」，不但可擴大內需，創造巨大的就業 機會，且有利於「強化國家認同，彰顯國家主體性，宣示國家主權」。

報導指出，白庚勝說，為進一步「堅定文化自信、樹立民族自尊、激活民族自豪感、宏揚民族精神、塑造民族形象」，適時設計、製作中國「國服」並制定「國服」制度，應提上議事日程。

他表示，「國服」有重大、多重社會需求，且在政治、社會、文化上象徵意義突出、文化標誌顯著，必然在國家慶典、國家節日、國家儀式、國家接待、國家活動之際「充分發散其基本功能，發揮其特殊作用」，有利於「強化國家認同，彰顯國家主體性，宣示國家主權」。

白庚勝認為，「國服」有市場動力及市場空間。卓有成效的「國服」製作工程有可能為擴大內需，創造「巨大且連續的就業機會、產業利益、商業利潤 」，形成「國服區塊鏈」。