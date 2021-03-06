中軍費增6.8% 外媒：國際挑戰讓京緊張 圖擴張抗衡美

第13屆全國人民代表大會第四次會議5日在北京人民大會堂開幕。這是全國人大代表走向會場。(新華社)

13屆全國人大第四次會議昨天審議2021年中央和地方預算 草案，其中，國防預算在各部門支出都下降之際，逆勢成長6.8％，受到海內外關注。有軍事專家指出，這是「穩定地理性增長」，而且會產生「和平的紅利」。不過不少外媒則解讀為這是中國 對來自國際的諸多挑戰感到非常緊張，並意圖藉此擴張，取代美國 成為東亞地區最主要的軍事強國。

根據財政部昨天在會中公布2021年中央和地方預算草案報告，國防支出為1兆3553.43億元（人民幣，下同），增長6.8%，高於去年6.6%的增長。

國務院總理李克強在政府工作報告中指出，聚焦建軍100年奮鬥目標，國防支出將用於全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。全國人大發言人張業遂表示，中國的國防開支總體上與國家經濟發展水準相協調，不針對、不威脅任何國家。

對於國防支出增加，大公報報導，2021年是「十四五」開局之年，也是軍隊發展建設邁向新目標的起步之年，且當下中國周邊安全局勢異常複雜，這些都將是2021年軍費重點投入方向。

環球時報引述一位匿名軍事專家表示，國防經費持續、穩定地理性增長，是由於有效管控住疫情，經濟迅速恢復，得以繼續推動軍事現代化的建設。同時，國際局勢和中國周邊環境存在衝突性的因素，中國需要一支更強大的軍隊去守家衛國，「國防經費並不是單純的投入，而是會產生和平的『紅利』」。

但不少外國媒體另有看法。南德意志報評論說，這顯示中國用軍事力量維護國家主權與安全，其促進發展利益的戰略能力正在擴大。有外媒稱這是中國向美國發出「強烈信號」，要在「2050年成為與美國抗衡的世界級軍事力量」。

美國之音報導稱，國際上許多人認為，北京的目標是在東亞地區取代美國，成為該地區最主要的軍事強國。報導並引述路透稱，中國傳媒大學一位專家說，諸多挑戰讓北京領導層感到非常緊張，增加國防預算繼續提升軍力符合預期。

陸媒觀察者網報導指出，有人說中國軍費1.35萬億很多，其實不多。從預算金額上來看，與美國2021年的7405億美元軍費預算相比，只相當於美國的四分之一。從外部因素來看，美軍印太司令部的「驚人計畫」矛頭直指中國，中國還面臨與日本、印度和一些東南亞國家間存在的領土糾紛，維持一個更具優勢的軍事存在，對中國來說，有無可厚非的必要性。