中軍費增6.8% 外媒：國際挑戰讓京緊張 圖擴張抗衡美
13屆全國人大第四次會議昨天審議2021年中央和地方預算草案，其中，國防預算在各部門支出都下降之際，逆勢成長6.8％，受到海內外關注。有軍事專家指出，這是「穩定地理性增長」，而且會產生「和平的紅利」。不過不少外媒則解讀為這是中國對來自國際的諸多挑戰感到非常緊張，並意圖藉此擴張，取代美國成為東亞地區最主要的軍事強國。
根據財政部昨天在會中公布2021年中央和地方預算草案報告，國防支出為1兆3553.43億元（人民幣，下同），增長6.8%，高於去年6.6%的增長。
國務院總理李克強在政府工作報告中指出，聚焦建軍100年奮鬥目標，國防支出將用於全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。全國人大發言人張業遂表示，中國的國防開支總體上與國家經濟發展水準相協調，不針對、不威脅任何國家。
對於國防支出增加，大公報報導，2021年是「十四五」開局之年，也是軍隊發展建設邁向新目標的起步之年，且當下中國周邊安全局勢異常複雜，這些都將是2021年軍費重點投入方向。
環球時報引述一位匿名軍事專家表示，國防經費持續、穩定地理性增長，是由於有效管控住疫情，經濟迅速恢復，得以繼續推動軍事現代化的建設。同時，國際局勢和中國周邊環境存在衝突性的因素，中國需要一支更強大的軍隊去守家衛國，「國防經費並不是單純的投入，而是會產生和平的『紅利』」。
但不少外國媒體另有看法。南德意志報評論說，這顯示中國用軍事力量維護國家主權與安全，其促進發展利益的戰略能力正在擴大。有外媒稱這是中國向美國發出「強烈信號」，要在「2050年成為與美國抗衡的世界級軍事力量」。
美國之音報導稱，國際上許多人認為，北京的目標是在東亞地區取代美國，成為該地區最主要的軍事強國。報導並引述路透稱，中國傳媒大學一位專家說，諸多挑戰讓北京領導層感到非常緊張，增加國防預算繼續提升軍力符合預期。
陸媒觀察者網報導指出，有人說中國軍費1.35萬億很多，其實不多。從預算金額上來看，與美國2021年的7405億美元軍費預算相比，只相當於美國的四分之一。從外部因素來看，美軍印太司令部的「驚人計畫」矛頭直指中國，中國還面臨與日本、印度和一些東南亞國家間存在的領土糾紛，維持一個更具優勢的軍事存在，對中國來說，有無可厚非的必要性。
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