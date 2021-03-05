回應布林肯「最大地緣政治挑戰」 北京喊話管控分歧

中國外交部發言人汪文斌。(中新社)

美國 國務卿布林肯 3日稱中美關係是本世紀最大地緣政治挑戰。對此，中國 外交部昨天表示，只要雙方堅持相互尊重，平等相待，美方摒棄陳舊過時的零和思維，中美總可以找到化解和管控分歧的辦法，實現雙贏、共贏。官媒則指中國只要繼續擴大開放，再加上一顆平常心，就能更容易拆解美方的遏制中國戰略。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌昨天指出，中美兩國歷史、文化、制度不盡相同，在一些問題上難免存在分歧，關鍵是要相互尊重，平等相待，以建設性的方式妥善加以管控和處理。對話總比對立好，合作總比對抗強；歷史和現實表明，只要雙方堅持相互尊重，平等相待。中美總可以找到化解和管控分歧的辦法，實現雙贏、共贏。

汪文斌重申，中國在涉疆、涉港、經貿問題上的立場是一貫的、明確的。中國致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，希望美方客觀理性看待中國和中美關係，摒棄陳舊過時的零和思維，採取理性務實的對華政策，按照兩國元首通話精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正軌，更好造福兩國和世界人民。

中國官媒環球時報發表社評指出，從布林肯的外交政策演說及美國公布的「臨時國家安全戰略方針」看來，拜登政府繼承了川普政府將中國放在對立面的對華政策思路，不同的是他們表達了與中國進行附條件合作的意願。中美發生緊迫衝突的可能性在降低，接下來誰的實力建設更有真實成就，誰將處於影響兩國關係未來走勢的相對主動地位。

社評指出，中國接下來應實現實力的繼續擴大，讓華盛頓糾集盟友聯合對付中國的計畫落空，這也是中美之間的新回合。中國只需繼續擴大開放，同時保持一顆對美關係的平常心，中國拆解美方的遏制中國戰略就會比美方努著勁逆著規律推行該戰略更加容易。