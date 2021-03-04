兩會奇葩提案／體育課分性別！人大代表：要讓男孩更像男孩

中國教育部曾提倡「陽剛氣」教育引發議論。（取材自央視）

青少年「陽剛之氣」培養等相關話題此前才引發熱議。3月3日，全國人大代表、蘇州大學校長熊思東表示，其將在兩會 提交建議：應注重性別差異教育 ，讓「男孩更像男孩」。

澎湃新聞報導，熊思東稱，當前，不少男生表現出做事畏縮、依賴性強，個性喜靜怕動、膽小無主張，缺乏冒險、勇敢和探索精神以及自信心不足等與傳統「男子氣概」相悖的氣質特徵，引發社會、家庭擔憂。

熊思東認為，在「五育並舉」中，應當充分考慮學生的性別差異，健全學生的人格品質，真正讓「男孩更像男孩，女孩更像女孩」。

他提出多項建議：一是加強有區別的性別教育。開展有區別的青春健康教育進校園活動，幫助學生了解青春期生理、心理健康等知識，引導學生了解生理性別和社會性別；在性別教育中加強美育工作，引導學生建立自然、健康、陽光的性別審美觀念，摒棄浮誇、奢靡、扭曲的性別審美取向，培養高雅而有個性的審美品位。

二是注重針對性的課程設置。根據學生性別特點有針對性地設置課程，並制訂更加具有針對性的教學方案和策略。例如，在體育教育中，針對不同性別開設差異化課程，引導男生更多地參加足球 、籃球、橄欖球、擊劍等對抗性較強的運動，引導女生更多地參加藝術體操、跳繩、瑜伽等有助於增強柔韌性的運動。

三是加強意志錘煉。根據學生性別特點開展有針對的訓練，幫助學生塑造勇敢、堅毅、擔當等美好品質。例如針對男生設置軍事技能課程、野外生存課程等，針對女生設置安全防護課程、團隊拓展訓練課程等。

對此，網上湧現批評聲浪，有網民質疑，「這屆人大怎麼了？老是提這些沒意義的問題」、「『磚家』怎麼就不能提點可以改善民生生活的建議呢？」。更多網民認為，「沒人應該被定義應該怎樣生活」。

還有網民寫道：「什麼叫鼓勵男學生多參加足球籃球等對抗性運動……咋不乾脆禁止女足女籃等女子對抗運動」。呼籲「人大代表提議案取消這種人大代表吧」。