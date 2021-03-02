中對澳洲直接投資 斷崖式下降61％

中國外交部發言人汪文斌表示，去年中國對澳洲直接投資斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。（取材自中新網）

澳洲 國立大學東亞經濟研究所研究顯示，2020年中國 對澳直接投資 下降61%至7.83億美元，創6年新低。中國外交部發言人汪文斌1日在例行記者會上指出，中國對澳投資斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。

中新社報導，汪文斌表示，中澳經貿投資合作本質上是互利共贏的。長期以來，中國企業赴澳洲投資為當地經濟發展和民生就業作出巨大貢獻。在中國去年對外直接投資增長3.3%的背景下，對澳投資卻斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。

據報導，汪文斌指出，近年來澳方多次濫用「國家安全」理由否決中國企業赴澳投資項目，動輒對兩國各領域正常的交流合作無端設限，嚴重影響中國企業赴澳投資的信心。這種將經貿問題政治化的做法與澳方一貫標榜的市場規則和自由競爭原則相悖，對澳方自身利益及聲譽也造成損害。

汪文斌說，澳洲政府應採取措施，為包括中國企業在內的外國投資者提供公平、開放和非歧視的投資環境，為中澳兩國各領域務實合作創造便利條件。

報導稱，汪文斌也談及中歐地理標誌協定正式生效，這對於中國和歐洲都是一個好消息。他稱，中歐第一批雙方互認的各約100個地理標誌將於協定生效之日起開始受到保護，第二批各175個地理標誌產品亦將在4年內獲得保障。

「這些產品中包括我們熟知的中國安溪鐵觀音、紹興酒，歐洲的帕爾瑪火腿、香檳等食品，也包括宣紙、蜀錦等歐盟第一次在其對外商簽的地理標誌協定中納入的中國特色地理標誌。」汪文斌說，相信在協定生效後，中國和歐洲的消費者都可以放心購買更多來自對方的優質產品，吃上更多來自對方的特色美食。雙方企業也能在相關領域的貿易往來中獲得更多保障。