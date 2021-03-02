兩會前瞻／兩岸開新局？ 看習近平下團組釋訊號

中國 全國人大政協會議即將登場，這是每年觀察中國政策走向的重要場合，當然也包括對台政策。今年大背景是美國政權輪替，拜登政府上台，美中台關係面臨重整；小背景則是蔡政府國安團隊重組，釋出恢復交流訊號，就看北京如何回應。

觀察中國全國兩會 政策風向，有三大要點。一是會議文件，尤其是政府工作報告將提出當年度各項工作重點。二是中共高層「下團組」，即到各代表團聽取意見和參與討論，尤其中共總書記習近平首個到訪的團組及他談話中釋放的訊息。最後是各部委記者會和壓軸的總理記者會。

以兩岸關係部分來說，中國大陸政府工作報告有一部分提及對台工作，總結上年度成果和提出今年政策方向。今年適逢中國大陸推出「十四五規劃和2035年遠景目標」，預計將提及針對台資企業和台青創業就業等相關措施。今年初的對台工作會議上，全國政協主席汪洋就曾表示，要支持台企積極參與「十四五規劃」，對台胞實施同等待遇措施。

中共高層「下團組」方面，以習近平和汪洋動向最受關注，也最可能發表涉台談話。盤點過去幾年，習近平分別在2019、2016和2015年透過參與團組會議，發表涉台言論。

習近平「下團組」發表談話，基本展現中共對當前兩岸關係和台海情勢發展的判斷，也是觀察對台政策的重要指標。像是2015年，當時台灣 雖是馬政府執政，但隔年政黨輪替的氛圍濃厚，習就透過出席民革、台聯、台盟等聯組會議，強調「九二共識」的重要。

習當時強調，九二共識是兩岸共同政治基礎，「基礎不牢，地動山搖」；又說「九二共識」核心為認同中國大陸與台灣同屬一個中國，只要做到這點，台灣任何政黨與團體與中國大陸交往就不存在障礙。很明顯是預先向民進黨喊話。

2016年兩會，當時民進黨已勝選，但蔡英文總統尚未就職，習透過參與上海團會議，再次向綠營喊話稱，承認九二共識的「歷史事實」與「核心意涵」，兩岸雙方就有共同政治基礎。不過，民進黨政府未有積極回應，習於2017、2018年在中國兩會期間未有涉台談話。

直至2019年，習近平先於1月2日在「告台灣同胞書」40周年會上發表對台談話，包括提出探索「兩制台灣方案」。當年又借著出席中國兩會的福建團，進一步提出推動兩岸「新四通」，包括金門、馬祖與福建通水、通電、通氣、通橋等。

去年新冠疫情嚴峻，中國兩會推遲到5月才舉行，且壓縮會期，習也沒有涉台談話。今年疫情稍緩，且美中台關係和台海情勢似乎出現新變數，習會否在兩會場合就兩岸關係提出看法，值得關注。（系列三之二）