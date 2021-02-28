用「新疆人權」搞中國 環時老總胡錫進「5問西方」開懟

環球時報總編胡錫進5問西方媒體、政客。(取材自微博)

針對西方國家近日圍繞新疆 人權問題對中國 輪番攻擊，官媒環球時報總編輯胡錫進發表文章從社會秩序、經濟發展及宗教角度「5問」西方媒體和政客，他稱每個國家都有自己的治理方式，「誰在這個問題上搞我們，都會被堅決懟回去」。

胡錫進稱新疆之前恐怖襲擊頻仍，局勢近乎失控，最嚴重的暴力襲擊一次死亡的人數就要以百計，文章首問「一個負責任的政府要不要進行根本性的治理？」。

胡錫進進一步表示，這幾年新疆沒有一名平民和一名新的恐怖分子死亡，至少挽救了幾千條生命，老百姓的生活也恢復了正常。他並反問是新疆恐怖襲擊失控好，還是新冠疫情失控，大量人員病死更好呢？

胡錫進指出，中國是社會主義國家，以人民為中心是立國之本。是中國有理由關心自己國家一個民族，「還是美英這樣的西方國家有理由更關心中國的一個民族呢？」

他說每個國家有自己的治理方式，外界怎麼可以把其中的一個線條單拉出來，用他們的治理邏輯和價值尺度進行衡量指摘呢？在美英它們又怎麼能對新疆的某項治理進行攻擊性的干預呢？「試問有一天，中國力量足夠強大了，是否可以要求西方國家都按照中國的方式生活呢？」

最後，他提到絕大多數伊斯蘭國家對新疆事件都是理解的，但以美國 為首的西方國家跳得最高，「說中國迫害伊斯蘭教，這有邏輯嗎？」

文中胡錫進並以美國疫情、疫苗緊張為例，又指美國對槍擊案頻發的不作為就是嚴重國家瀆職。他認為西方一些政治和輿論精英製造彌天大謊，誤導了西方普通民眾，中國決不會向他們屈服。