繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

美國 開始大量為國民施打新冠疫苗後，有參議員發現其中有80%的針頭和注射器都來自中國 ，在向美國國防部 追問之下，得到官員肯定的答覆。讓參議員英霍夫(Jim Inhofe)相當震驚。

觀察者網報導，三名國防部官員25日出席參議院軍事委員會聽證會，發言談及國防部對抗擊新冠疫情所做的支持工作。國防部網站發布了相關新聞稿及視頻。

據報導，在聽證會上，除了美軍人員接種疫苗意願不足，共和黨籍參議員英霍夫（Jim Inhofe）又關心起了醫療物資來源問題。他向國防部負責採購和保障的代理次長卡明斯（Stacy A Cummings）指名提問：「我驚訝地發現——我想這是美國衛生與公共服務部的數據，我們使用的針頭和注射器中，有80%是來自中國。」「這數據對嗎？你們會做些什麼來重掌局面？」

報導指出，卡明斯乾脆地證實，「這個數字是正確的。」因為國防部協助衛生與公共服務部將這些針頭和注射器運往了美國，以支持疫苗接種計畫。

她接著回答稱，美國未來能夠也應該增加這些產品的國內產量，比如利用「國防生產法」等法律法規來加大對注射器和針頭生產行業的投資。

報導提到，月前已有相關媒體指出，由於需求激增，中國的注射器和針頭價格已是原來的四倍。相關中企明確表示，儘管已經擴張了生產線，但一些訂單已經排到了8月份。然而，近幾周和幾個月以來，他們又受到了數以億計注射器的新訂單，其中大部分來自美國。

報導稱，這不是美國政客第一次驚訝於國內對中國醫療物資的依賴程度。早在去年4月，紐約州長就在疫情發布會上說：「我們需要的口罩來自中國，我們需要的手術服來自中國，我們需要的防護面罩來自中國，我們需要的呼吸機來自中國。好了，我們過了那個階段了，現在到了新階段，我們需要檢測藥劑，也來自中國……怎麼會這樣！」