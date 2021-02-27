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施壓北京改善人權…美議員提案：廢除中國公民10年制美簽

中國新聞組／北京27日電
多位美國共和黨聯邦參議員提案，終止發給中國公民十年多次的簽證。圖為北京的美國大使館。(Getty Images)
多位美國共和黨聯邦參議員提案，終止發給中國公民十年多次的簽證。圖為北京的美國大使館。(Getty Images)

美國國會五名共和黨參議員在當地時間25日提議案，促廢除給中國公民的十年有效、多次往返簽證，重回2014年之前的一年多次簽證，藉此施壓中共改善人權。環球網報導，這項提案的發起人中，不乏已經被中國制裁的反華議員，包括柯頓（Tom Cotton）、盧比奧（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）。

據報導，五名參議員當天提出所謂「簽證安全法案」，該法案還註明並不適用於台灣及香港某些居民，與中國大陸做出區分。報導還提到，柯頓近日發布的一篇宣稱要讓中美脫鉤的所謂「打敗中國」計畫裡也提到了類似規定。

報導指出，柯頓在一份聲明中宣稱，2014年以來，美國給中方人員為期十年的商務和旅遊簽證，這是一個「錯誤決定」，而現在是糾正這個「錯誤」的時候。其他幾名議員則分別以中國「人權問題」或中國在美國「惡意活動」作為發起法案的理由。

另據自由亞洲電台報導，參與提案的布萊克伯恩（Marsha Blackburn）把該法案與中國的人權問題聯繫起來。

她在聲明中說：「除非中國共產黨停止系統性地侵犯人權和宗教自由，否則美國不能通過向中國公民提供為期十年的多次入境簽證而繼續成為其同謀。」

觀察者網報導指出，去年夏天，美媒開始炒作美國政府要「禁止中共黨員入境」，白宮則模棱兩可地回應稱：「在有關中國的問題上保留了所有選項。」

去年12月3日，紐約時報又曝出有關措施的細則，稱新規將把中共黨員及其家屬的旅行簽證最長有效期限制為一個月及入境一次。12月4日，時任美國國務卿龐培歐又進一步宣布，將對參與海外影響力行動的中國公民實施簽證限制，包括中國政府官員、積極參加統戰部活動的個人等。

中國外交部發言人華春瑩去年12月7日就此表示，美國一些反華勢力頑固堅持冷戰思維，妄圖挑動中美意識形態對立，進一步破壞中美關係。這種作法完全違背中美兩國人民的根本利益，違背歷史發展潮流，注定是枉費心機。

包括柯頓在內等多位參議員提案，促終止發給中國公民十年多次的簽證。(取材自環球網)
包括柯頓在內等多位參議員提案，促終止發給中國公民十年多次的簽證。(取材自環球網)

中國 美國 簽證

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