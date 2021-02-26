藥監局速審 中再批准2疫苗附條件上市

中國國藥集團公司的第二款新冠肺炎疫苗，疫苗的保護率達72%，國家藥監局審批。（新華社）

國家藥監局25日宣布附條件批准中國 生物武漢 和康希諾的兩款新冠疫苗 上市。目前，中國已有四款新冠疫苗獲批附條件上市。陳薇院士領銜研製的康希諾疫苗是首個附條件上市的國產腺病毒載體新冠病毒疫苗，只需單針接種，是目前上市的唯一一款單針接種疫苗。疫苗上市也帶動股價上漲。

來源：世界新聞網

文匯報報導，國家藥監局宣布，附條件批准國藥集團中國生物武漢生物製品研究所有限責任公司的新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）、康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）註冊申請。其中，國藥集團新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）適用於預防由新型冠狀病毒感染引起的疾病（COVID-19）。康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）。

國家藥監局根據「疫苗管理法」、「藥品管理法」相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准上市註冊申請。國家藥監局要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。

據了解，康希諾疫苗商品名為「克威莎」，其三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。疫苗對重症的保護效力分別為，單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天後為95.47%。

昨日獲批附條件上市的國藥中生武漢新冠疫苗，屬於滅活疫苗路線，是國藥旗下第二款上市的新冠疫苗，也是國內批准上市的第三款滅活新冠疫苗。

據介紹，2020年7月16日起，該疫苗在阿聯酋等多個國家開展Ⅲ期臨床試驗，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」。Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示，該疫苗接種後安全性良好，兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率99.06%，新冠疫苗針對已確診的中重症的保護率達到100%，總保護效力72.51%。