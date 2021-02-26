我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

藥監局速審 中再批准2疫苗附條件上市

中國新聞組／香港26日電
中國國藥集團公司的第二款新冠肺炎疫苗，疫苗的保護率達72%，國家藥監局審批。（新華社）
中國國藥集團公司的第二款新冠肺炎疫苗，疫苗的保護率達72%，國家藥監局審批。（新華社）

國家藥監局25日宣布附條件批准中國生物武漢和康希諾的兩款新冠疫苗上市。目前，中國已有四款新冠疫苗獲批附條件上市。陳薇院士領銜研製的康希諾疫苗是首個附條件上市的國產腺病毒載體新冠病毒疫苗，只需單針接種，是目前上市的唯一一款單針接種疫苗。疫苗上市也帶動股價上漲。

來源：世界新聞網

文匯報報導，國家藥監局宣布，附條件批准國藥集團中國生物武漢生物製品研究所有限責任公司的新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）、康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）註冊申請。其中，國藥集團新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）適用於預防由新型冠狀病毒感染引起的疾病（COVID-19）。康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）。

國家藥監局根據「疫苗管理法」、「藥品管理法」相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准上市註冊申請。國家藥監局要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。

據了解，康希諾疫苗商品名為「克威莎」，其三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。疫苗對重症的保護效力分別為，單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天後為95.47%。

昨日獲批附條件上市的國藥中生武漢新冠疫苗，屬於滅活疫苗路線，是國藥旗下第二款上市的新冠疫苗，也是國內批准上市的第三款滅活新冠疫苗。

據介紹，2020年7月16日起，該疫苗在阿聯酋等多個國家開展Ⅲ期臨床試驗，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」。Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示，該疫苗接種後安全性良好，兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率99.06%，新冠疫苗針對已確診的中重症的保護率達到100%，總保護效力72.51%。

疫苗 中國 武漢

上一則

向華強被封新義安老大 在台有案底

下一則

「恐危國安」 香港影視大亨向華強申請依親居留 遭台灣遭駁

延伸閱讀

對付變種病毒 莫德納研發新疫苗 輝瑞測試加強劑

對付變種病毒 莫德納研發新疫苗 輝瑞測試加強劑
洛縣教職、警消人員、超市員工 3月1日起打疫苗

洛縣教職、警消人員、超市員工 3月1日起打疫苗

代碼遭濫用！弱勢團體疫苗預約系統 加州暫停使用

代碼遭濫用！弱勢團體疫苗預約系統 加州暫停使用
防疫生力軍 嬌生疫苗打1劑、易儲存運輸

防疫生力軍 嬌生疫苗打1劑、易儲存運輸

熱門新聞

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登