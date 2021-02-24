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華爾街日報：怕被整肅？江澤民孫創立公司悄悄遷離香港

中國新聞組／北京24日電
前中共國家主席江澤民。（新華社資料照片）
前中共國家主席江澤民。（新華社資料照片）

繼報導螞蟻最大IPO喊卡係因馬雲牽扯太子黨、螞蟻股權涉及江澤民派系利益團體等內情後，華爾街日報再報導，江澤民孫子江志成創立的「博裕資本」將部分業務轉移至新加坡。「博裕資本」也是螞蟻集團的幕後投資者之一，知情人士指，博裕資本此次「布局」是擔憂江澤民影響力下降，家人與盟友遭整肅。

該報指引述多名知情人士表示，「博裕資本」（Boyu Capital）已將部分業務從香港的總部轉移到新加坡。而公司的聯合創辦人童小幪近期獲得新加坡的永久居留權，在當地一家同樣名為「博裕」的基金管理公司擔任首席執行官；另一名聯合創辦人張子欣據稱也已移居新加坡。

據報導，「博裕資本」被稱作「太子黨基金」，曾收購北京和上海機場免稅店的股權而備受矚目。2010年成立於香港，聯合創辦人除了江志成、童小幪和張子欣外，還有已逝的張雪征。「博裕資本」還獲得香港首富李嘉誠和新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings）的投資。

華爾街日報之前曾報導，「博裕資本」也是阿里巴巴集團旗下螞蟻集團的幕後投資者之一。報導指，螞蟻的股權結構複雜，由中國權貴所組成，其中一些人與對習近平陣營構成潛在挑戰的政治世家關係密切。

報導指出，「博裕資本」將部分業務轉移至新加坡，是擔憂江澤民影響力下降後，家人與盟友遭到整肅。

報導又引述一名中共黨內人士表示，習近平的權力集中，削弱了試圖確保既得利益的退休領導人影響力。他說，一旦退休領導人過世，可能進一步改變黨內權力格局，使他的盟友和家人更容易遭到整肅。

該報引述知情人士表示，與香港相比，新加坡更能讓「博裕資本」避開北京的審查或不利行動。新加坡分公司也能成為他們躲避中共黨內政治鬥爭的避風港。

另外，香港「反送中」抗爭和北京目前收緊的治港政策，也動搖商界信心。在新加坡成立分公司，有助於「博裕資本」的多元化。

此外，報導指「博裕資本」也將部分業務轉移到上海分公司。一名知情人士指，江志成以往多在香港工作，但目前多數時間待在上海。而上海也是江家人的所在地。報導表示，目前尚不清楚「博裕資本」會有多少業務轉往新加坡和上海。

「博裕資本」由中共前總書記江澤民的孫子江志成創立，日前將部分業務轉移至新加坡。(...
「博裕資本」由中共前總書記江澤民的孫子江志成創立，日前將部分業務轉移至新加坡。(取材自華爾街日報)
中共前總書記江澤民孫子江志成創立的「博裕資本」（Boyu Capital），近年...
中共前總書記江澤民孫子江志成創立的「博裕資本」（Boyu Capital），近年來將部分業務轉移至新加坡，兩名高層也移居當地。知情人士指出，此舉是擔憂江澤民影響力下降後，家人與盟友遭到中共領導人習近平整肅。(取材自推特)

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