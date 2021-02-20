折返救戰友！24歲士兵犧牲 原本今年就要辦婚事

戰士肖思遠，突圍後義無反顧返回營救戰友。(取材自央視軍事）

在去年中印邊境 衝突事件中，突圍後又返回營救戰友而犧牲的24歲解放軍士兵肖思遠，原本父親去年要給他辦婚事，但因新冠病毒疫情 沒有辦成而延至今年，「誰知道今後再也辦不成了」。家人說，肖思遠的事蹟深深影響了弟弟，弟弟已決定18歲時也要從軍，和哥哥一樣保家衛國。

北京 日報報導，肖思遠2016年9月當兵，「兒子18歲前，從來沒有走這麼遠」，肖思遠的母親劉利霞說，但他每天都給家裡打電話，逗父母開心。「媽媽，今天做的啥，多吃點兒，多休息」、「爸爸，幹活累不累，咱要不少種一點地」， 肖思遠總不忘在電話裡叮嚀著爸媽不要太累了。

劉利霞說，兒子在家中排行老大，很懂事，在鄭州上大學時放暑假打工掙學費，能不伸手就不伸手，「回到家，十幾畝地的農活，從來沒有說過累」。在父親蕭勝松眼裡，肖思遠十分孝順老人，肖思遠的曾祖父在世生病時，他一連十幾天晚上照料服侍。

「本來今年準備給兒子辦婚事，誰知道……」，蕭勝松說著紅了眼睛，「去年疫情，婚事沒有辦成，今後再也辦不成了」。後來，家人在肖思遠的錢包裡，第一次看到兒子女友的照片，至今，他們還不知道女孩的名字。

劉利霞說，前些天，她天天在夢裡見到兒子，後來，她一直想在夢裡見到兒子，但再也夢不到了。她似乎對手機產生了幻聽，鈴聲響起，總以為是兒子打來的。她又多希望電話是兒子打來的：「如果知道他是平安的，即使年年不回來，我的心也是幸福的」。

「關鍵時刻，這是軍人職責，兒子的選擇是全家的驕傲」，劉利霞說。肖思遠的弟弟目前在鄭州上學，兄弟倆感情好，弟弟已在內心暗下決定，等自己18歲了，也要去保家衛國。