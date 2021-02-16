挑釁中國？ 58國簽宣言反任意拘押 中：賊喊捉賊

2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

包括加拿大 、美國 、英國、日本和澳洲等58國外長15日簽署「反對在國與國關係中任意拘押宣言」，要求一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼的做法。儘管「宣言」未點名任何國家，但加、美兩國表示，中國 等一些國家正在使用這些做法。

環球時報英文版稱，有專家表示，這「是一種挑釁中國的行為」。「中方不會害怕，也不會妥協。加方選擇的外交方式以前從未奏效過，將來也不會有任何效果，加方的這種行為只會以最糟糕的方式反彈」。

美國之音報導，這項倡議是加拿大發起的。加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）說：「來自各大洲四分之一的國家聚集在一起，告訴那些因外交利益而被任意拘押的人，他們並不孤單。我們與他們站在一起。」

報導引述路透指出，「宣言」不針對任何國家。加諾稱這是為了向那些拘押外國人以及其他可能想這樣做的國家增加外交壓力。但一名加拿大官員表示，此舉是出於對中國、伊朗、俄羅斯和北韓逮捕外國人的擔憂。

路透表示，這名要求匿名的加拿大官員認為，這一宣言可能有助於向北京施加壓力。

中國駐加使館表示，加拿大拉攏一些國家發表所謂反對「任意拘押」宣言，並刻意安排有關人員在「宣言」啟動儀式上誣稱中方「任意拘押」加國公民，這是混淆是非、別有用心。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

並表示，加方一方面標榜自己「堅持法治」、「反對任意拘押」，另一方面卻充當美方幫凶任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼。這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙！

加拿大與中國的關係自2018年起跌入低谷。加拿大2018年應美國要求逮捕華為財務總監孟晚舟，中國隨後便扣押兩名加拿大人：康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。加拿大政府一直指責中方做法是人質外交。

法廣網報導，美國也是宣言簽署國之一，美國國務院上周呼籲北京釋放這兩名加拿大公民，並批評中國「以脅迫為政治工具」。