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今年第6度…中海警船再駛釣島 日成立對策室因應

中國新聞組／北京16日電
圖為中國海警船巡查。（中新社資料照片）
圖為中國海警船巡查。（中新社資料照片）

兩艘中國海警船15日出現在近釣島（日稱尖閣列島）海域，日本認為「領海」遭入侵，已透過外交管道向中國政府提出嚴正抗議。日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信說：「斷難容忍。」日本政府還成立對策辦公室，因應中國通過海警法後局勢的發展。

日本產經新聞報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）表示，15日下午1時30分左右，兩艘中國海警局的船隻入侵釣島周邊「領海」，航行在南小島南南東約22公里的海上，一度企圖靠近航行中的一艘日本漁船。

針對此事，日本政府首相官邸（行政中心）成立官邸對策室（小組）因應。

據報導，加藤15日在例行記者會上表示，真的感到很遺憾，斷難容許此事，中國海警船的活動違反國際法。他透露，日本政府已透過外交管道向中國政府表達嚴正抗議，並要求中國海警船立刻駛離。

另據日本共同社報導，兩周前中國「海警法」生效。該法規定，在面對外國「不法侵害」時，海警機構有權採取「包括使用武器在內的一切必要措施制止侵害、排除危險」。報導說，在中國允許海警局使用武器的「海警法」本月1日施行後，海警局船隻6日首次進入日本領海。據11管區稱，15日是今年第6天進入領海。

另有兩艘海警船在領海外側毗連區航行，其中一艘搭載類似機關炮的裝置。包括毗連區在內的釣島附近連續三天發現中國公務船。

據報導，11管區未透露日本漁船所屬漁協等，但相關人士稱，15日早晨，搭載石垣市議員等兩人的漁船從石垣島漁港出發，駛向釣島周邊。

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