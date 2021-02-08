中美高層首場通話「各自表述」…唯一共同點是強硬

美國總統拜登上台後，中美之間的距離依然遙遠。(路透)

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日與美國 國務卿布林肯通話，雙方於會後對通話內容「不約而同」地「各取所需」表述，外媒解讀，這顯示兩國在敏感議題上的立場仍具重大分歧；且雙方在通話中唯一的共同點是態度強硬，這也透露美總統拜登 上台後，中美之間依然遙遠的距離。

楊潔篪和布林肯的通話是拜登政府上任以來，中美雙方第一次高層的對話，BBC分析指出，中美在會後對通話內容各自表述的字裡行間，透露出雙方關係的癥結所在。

例如中國 外交部在公布這一消息時，強調楊潔篪是「應約」同布林肯通電話，表示這一次電話是由美方主動發起。外交部的新聞稿與官媒報導引述楊潔篪在通話中說，中國敦促美國糾正「錯誤」；台灣問題事關中國主權和領土完整，香港、新疆、西藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉；聯合國為核心的國際體系「應當維護」。並稱布林肯在通話中重申了美國將繼續奉行「一個中國政策」，和遵守美中三公報。

而在美國方面，報導指出，會後透露的內容完全沒有提及中國最看重的涉及台灣的「一個中國政策」。 並稱布林肯表達了美國將持續在新疆、西藏和香港等問題上向中國施壓的立場；同時也將對中國在台灣海峽威脅印太穩定的行為，以及削弱以規則為基礎的國際體系的行為問責。並要求中國與國際社會一道譴責緬甸的軍事政變。

國際媒體對兩人的通話也有諸多報導。英國金融時報認為，布林肯在首次電話中「批評中國」前，拜登當局已在過去兩周發出一系列強硬的講話，這顯示拜登有意對北京採取鷹派政策。半島電視台也稱，美國將繼續對中國強硬，這是川普與拜登政府「罕見的一致之處」。不少外媒認為，楊潔篪和布林肯在通話中唯一的共同點就是「兩人態度都很強硬」。

BBC指出，綜合外媒分析指出，中美兩國外交官員在拜登上任後的首次對話中，無論是涉及中國的人權問題還是國際間關注的緬甸局勢問題，都各執一詞，沒有顯示出任何關係和緩的跡象。對照楊潔篪2日出席美中關係全國委員會的視頻對話時曾向美國喊話，希望兩國「構建和平共處、合作共贏的大國相處模式」，這與通話所顯示的似乎又是不同的態度。