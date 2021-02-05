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互鍘媒體！ 英撤環球電視網執照 中批BBC武漢報導造假

中國新聞組／北京５日電
CGTN因持續播出外國人在中認罪畫面，違反公正和保護隱私原則，將被英國官方禁播。圖為CGTN於2016年開播海外頻道時，中共高層領導出席。（新華社）
CGTN因持續播出外國人在中認罪畫面，違反公正和保護隱私原則，將被英國官方禁播。圖為CGTN於2016年開播海外頻道時，中共高層領導出席。（新華社）

中英媒體戰開打！英當局4日撤銷中國環球電視網（CGTN）在英播放執照，指持照公司沒有管控CGTN每天的播放內容，違反英國法律，隨即被停播的CGTN對此表示遺憾並堅決反對。中國外交部隨後反擊，要求英國廣播公司（BBC）就疫情「假新聞」公開道歉，並揚言保留採取「進一步措施」的權利。

CGTN是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，在2018年1月設立倫敦總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

英國通訊管理局表示，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited），對於中國環球電視網「並不負有編輯責任」。因此，「星空華文傳媒不符合管控執照服務的法律要求，並非合法的執照持有人」。

英國通訊管理局指出，實際上，一家名為中國環球電視網絡公司（CGTNC）的實體才是頻道內容的「最終決策者」。不過，環球電視網的播放執照無法移轉給CGTNC，因為背後的「最終控制者是中國共產黨，這不被英國廣播法規允許」。

有分析認為，倫敦是CGTN歐洲的總部，其執照被撤銷後，將導致中方在歐洲的「大外宣」業務通路受阻。

中國國際電視台（CGTN）官方微博5日回應，通信管理局無視CGTN英語新聞頻道專業聲譽及在英落地播出18年的良好紀錄，在一些極右翼組織和反華勢力的操縱下，以機構存在「政治屬性」為由，作出拒絕許可轉持，並吊銷許可的裁決，表達遺憾並堅決反對。

報導指出，就在英國通訊管理局撤銷消息發布後，中國外交部立即發布新聞稿，就英國廣播公司（BBC）1月29日播出的疫情「假新聞」向該媒體駐北京分社負責人提出嚴正交涉，要求BBC公開道歉。

中國外交部指控的「假新聞」是BBC中文網1月26日發布的「武漢封城一週年：歌頌與否認並存」影音新聞，內容曾引用一段中國進行反恐演習的影片，該新聞是由BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）做所。沙磊去年8月披露新疆拘留所影片後，也遭到中方指責。

中國外交部指出，BBC應摒棄意識形態偏見，停止蓄意抹黑攻擊中國，遵守職業道德，開展客觀、平衡、公正的涉華報道。並要求BBC及駐京分社就涉華假新聞向中方作出公開道歉，中方保留採取進一步措施的權利。

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