北京冬奧倒數1年 疫情爭議、政治角力仍不斷

圖為北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇（左）與國家體育總局局長、中國奧委會主席、北京冬奧組委執行主席苟仲文展示2022冬奧會火炬。(中新社)

4日是北京 冬奧會倒數一年的時間，中國 官方選擇在這一天發表冬奧會、冬殘奧會火炬的外觀設計，取其名為「飛揚」。新冠肺炎推遲東京奧運 的舉行，目前尚沒有跡象顯示，北京會因疫情暫停或延遲冬奧，但是倒數一周年，冬奧會恐在爭議之下舉行。

北京2008年舉辦夏季奧運，2022年將舉行冬奧，成為歷史上第一個先後舉辦夏季與冬季奧運會的城市。北京冬季奧運會明年2月4日至20日在北京及河北省張家口舉行。

中國官方重視這場體育盛會，認為這能夠提升中國在國際社會的影響力。不過，這場盛會的籌備與舉行，恐將離不開中國在新冠肺炎當中的爭議，以及來自各方政治角力。

新冠肺炎讓全球經濟受到嚴重打擊，然而疫情的首發之地大陸，卻是去年實現經濟正成長的主要經濟體。再來，東京奧運延後至今年7月23日舉辦開幕，至今各界仍擔心受疫情影響，東京奧運能否如期登場。

此外，德國經濟周刊報導，外交圈人士指出，為抗議新疆維吾爾族受到壓迫，美國新總統拜登的顧問正試圖遊說歐洲各國，一同抵制北京冬奧；美國政府並打算制定法案，禁止美國公民參加北京冬奧。不過，歐洲目前為止反應冷淡，擔心北京會抵制2024年的巴黎奧運。中國外交部發言人汪文斌昨指出，美方個別反華政客將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，中方對此堅決反對。

另據香港大公報報導，北京冬奧火炬外形極具動感和活力，顏色為銀色與紅色，象徵冰火相約、激情飛揚、照亮冰雪、溫暖世界。北京冬殘奧火炬則選用銀色與金色，寓意輝煌與夢想，體現「勇氣、決心、激勵、平等」的殘奧價值觀，火炬最下方一圈刻有「北京2022年冬殘奧會」全稱的盲文。

北京冬奧和冬殘奧火炬整體外觀與北京2008年奧運開幕式主火炬塔形態相呼應。火炬以祥雲紋樣「打底」，自下而上從祥雲紋樣逐漸過渡到剪紙風格的雪花圖案，旋轉上升，如絲帶飄舞。

火炬外觀設計師李劍葉表示，祥雲傳達吉祥的寓意，是2008年北京奧運的延續，雪花表現冬奧特徵，是北京冬奧的創新。火炬交接時，兩支火炬的頂部可以緊密相扣，這既是設計上的奇妙創新，又象徵不同文明交流，讓世界更加相知相融的冬奧願景。