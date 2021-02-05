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沒電、沒水、沒手機信號…團隊駐戈壁幾十年終成功

中國新聞組／北京5日電
中國成功實施陸基中段反導攔截技術試驗。（取材自環球網）
中國成功實施陸基中段反導攔截技術試驗。（取材自環球網）

中國國防部4日晚間宣布在境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的。就在國防部發布這條消息的同時，中國航天科工的微信號也發文揭露研製此項目的艱難過程。

文章指出，此次試驗項目的成功，對於二院（中國航天科工集團第二研究院）「禦天長劍」團隊成員來說，他們整整等了幾十年。

文章稱，該項目研製的難，是團隊成員始料未及的。「不像其他產品，多多少少都有個參照系，關於這個產品，可以說什麼資料都沒有。」總師直言。

文章透露，在研製過程中，一切只能摸著石頭過河。曾經反覆出現同樣的問題卻找不到癥結，讓團隊壓力倍增。

又一次在檢驗中，震顫問題凸顯，一次又一次的失敗讓整個團隊陷入自我懷疑之中。

文章提到，總指揮永遠也忘不了那一天——剛剛在試驗場開完會回屋休息，就收到了噩耗：發動機主任設計師小胡，突發心臟病去世。

總指揮說：「這支隊伍裡，很多人奉獻了自己的青春年華，他們中的一些人一年300多天待在外場，連續十幾年在基地過元旦……。」

文章表示，「針對問題，我們來了一場大協作。」總師介紹，團隊邀請了四位院士作顧問，並向多位高校、企業的專家、學者請教，用時500餘天，終於完成了攻關。

成功的過程並不像人們想像的那般輕鬆和光鮮亮麗。文章說，在一處陣地，這裡不通電、沒有自來水和手機信號，就像一座孤島。無論陣地是烈日炎炎、熱浪陣陣，或是冰天雪地、寒風刺骨，還是沙塵來襲、遮天蔽日，只要研製任務需要，隊員都會雷打不動出現。

在任務的關鍵時期，隊員經常每天工作十七八個小時，甚至通宵調試。

文章稱，此次項目的成功，更要向前輩致敬，「即使常年紮根荒涼戈壁，遠離家人朋友，他們亦無怨無悔。」

中國 國防部 微信

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