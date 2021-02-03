傳訊？施壓？環時：拜登對緬聲明 中國躺槍

中國外交部部長王毅。(新華社)

在緬甸 軍方1日發動政變後，14個小時內，美國 發了三份聲明，拜登指出「我們將同我們在整個區域和全世界的夥伴一起，支持恢復民主和法治」。美媒解讀使用上述句式疑在傳遞信息，是給中國 施壓？中國官媒環球時報指出「這個疑惑讓中國躺了槍」。

拜登在白宮記者會上提出，「美國注意到在這個困難時刻與緬甸人民站在一起的人們」，現場記者提問這是否可能是向中國傳遞的一個信息？發言人莎奇沒有做出正面回答，只是說，這是對該地區所有國家發出的信息，他們要考慮如何「適當回應」。

當被問到是否有與中方一同協調緬甸問題的計畫時，莎奇稱美國已經與該地區和世界各地的盟友和夥伴進行了多層次的密集磋商，後續問題將由國務院處理。

對美方上述表態，環球時報評論指出，這顯然是在向非西方陣營施加壓力。

環時評論指出，即使拜登政府威脅要對緬甸實施新的制裁，但美國政府遲遲沒下「政變」的定性。與此同時，加拿大、日本和澳洲等美國盟友，也沒有在官方聲明中使用這個詞。不過，英國和歐洲領導人卻篤定地給這次事件貼上了「政變」的標籤。在美媒的相關報導裡，「政變」也是毋庸置疑的定性。

環時社評稱西方輿論抱怨中國等沒有跟從美歐對緬甸局勢的態度，但對周邊國家來說，首要利益是緬甸要和平穩定，而非進一步激化問題。

在外媒批評中國的說法曖昧之際，報導引述倫敦大學學院亞非學院學者帕里瓦爾（Avinash Paliwal）指，政變可能得到中國「默許」。

德國基民盟與基社盟兩黨在聯邦議院的外交政策發言人哈特(Jürgen Hardt)也持相同看法，他1日表示，中國可能鼓勵了緬甸軍方發動政變，並呼籲歐盟調查這場政變。

哈特認為緬甸的政變讓人產生很多疑問，他並提出中國外長日前出訪緬甸，並會見了緬甸軍方代表。或許中國政府當時鼓勵了緬甸軍方接管該國勢力。

但緬甸當地的台籍記者劉忠恩接受中央社訪問認為，中國因提供緬甸邊境武裝部隊武器，與緬軍關係緊張。且翁山蘇姬任內通過多項「一帶一路」計畫，政變未必有利中國。