拜登智囊就位 鷹派老將+新世代中國通 倡團結盟友抗中

羅森伯格出任國安會中國事務資深主任。(取自推特)

美國 新政府上台，拜登 的對華政策團隊也陸續就位。這個團隊集合了新生代的中國 通、民主黨鷹派的外交智囊以及曾嘗試與中國「接觸」卻大失所望的理想主義者。他們不再期望中國會從內部發生改變，而是重新強調團結盟友、達成「力量的平衡」來對抗中國。

國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

坎伯出任新設的國安會印太事務協調官。(路透)

白宮國安會進行組織架構的重組，拜登承接了川普政府在2017年12月提出的「印太戰略」概念，在白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）之下，新設國安會印太事務協調官的職位，由坎伯（Kurt Campbell）出任。坎伯管轄三位高級主任，分別是負責中國事務的羅森伯格（Laura Rosenberger）、負責南亞事務的古哈（Sumona Guha）、及負責東亞暨大洋洲事務的凱根（Edgard Kagan）。

「（拜登）國安會的印太辦公室規模的擴大是史無前例的，」曾在小布希政府擔任國安會亞太事務高級主任的葛林認為，「這表明了亞洲成為最重要的問題，而中國則是如今美國面對的最重要的挑戰。國安會內其他的高級官員們，比如應對氣候變化等議題，也都要圍繞著中國、中國、中國。」

蘇利文、坎伯、羅森伯格這三位執掌拜登中國政策的資深官員，職業生涯中一段最大的交集，與其說是歐巴馬，更準確說是被視為對華鷹派的喜萊莉·柯林頓。

杜如松出任國安會中國主任。(取自rushdoshi.com)

負責東亞暨大洋洲事務的凱根。(取自in.usembassy.gov)

現年43歲的蘇利文與坎伯都肯定川普將中國定調為「戰略競爭者」的作法，但反對以冷戰思維對抗中國，並批評川普政府用「雙邊關係」模式處理中國問題，忽略了盟友的力量。

現年64歲的坎伯則在今年1月亞洲協會的活動上進一步闡述，「（在中國問題上，）美國不僅要聯合盟友，解決貿易、科技、軍事等戰略性問題，最重要的是要讓亞洲國家明白，美國已死的謠言不對，我們將會繼續在亞洲發揮強勁的、占主導的地位。」

美國新政府上台，拜登的對華政策團隊也陸續就位。(美聯社)

在拜登國安會的中國相關任命中，還有兩位備受矚目的80後面孔：杜如松（Rush Doshi）、格維茨（Julian Gewirtz）接任國安會中國主任。他們與老一輩「中國通」最大的不同在於直接通曉中文、可以閱讀中共官方文件的能力，以及他們接觸中國的經驗。

「他們（新生代中國通）仍對中國著迷，仍然預見有一天美國與中國的關係可以重新得到發展。但他們對中國沒有先入為主的盼望，也不期望中國的轉變。他們是現實主義者（Realist）。」葛林說。（本文獲自由亞洲電台同意轉載）