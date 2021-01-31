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「搞好美中關係」 不止中國說 各國學者齊發聲

中國新聞組／北京31日電

美國總統拜登上台後，中國多次對中美關係發出加強對話與合作的訊號。中國國家副主席王岐山29日指出，雙方應秉持不衝突不對抗的精神聚焦合作。各國的政要及專家學者也在不同場合呼籲美國應調整對華政策，加強與中國的互信互利合作，推動雙邊關係回到正確發展軌道。

中新社報導，王岐山在北京以視訊方式會見出席第十二輪中美工商領袖和前高官對話的美方代表。他表示，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

王岐山說，長期來看，中美仍存在多領域的複雜博弈，雙方存在矛盾也存在共同利益。秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

外交部副部長樂玉成、駐美大使崔天凱連續多日向美喊話，呼籲美國和中國合作，要互信、不要誤判；要對話、不要對抗；要合作、不要爭鬥；要交流、不要隔絕。

新華社報導，除了中方頻提合作外，各國的政要及專家學者不約而同的提及美中合作。

美國喬治布希美中關係基金會總裁兼首席執行官法爾斯坦近日在亞洲協會得克薩斯州中心舉辦的中美關係網絡講座上提到，美中兩國的命運和未來休戚相關，特別是在經濟領域，中國市場對美國的消費者和產業工人都十分重要。「我們彼此需要，就是這樣簡單。無論我們是否願意都必須搞好美中關係」。

法國中國問題專家布雷斯萊說，中美關係的穩定對中美兩國人民、對世界人民都是福祉，中美兩國在重大問題上的合作對於世界和平、穩定和發展至關重要。

俄羅斯國際事務理事會項目主任季莫費耶夫說，中美關係非常重要，全世界都希望中美關係重回正確發展軌道，期待美國新政府在與中國打交道時採取更加務實態度。

中國 美國 拜登

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