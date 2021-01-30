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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

火速開鍘賴小民 外媒：習近平殺一儆百

中國新聞組／北京30日電

賴小民從判處死刑到執行死刑，中間只有24天，執行速度之快在中國相當罕見。外媒分析，中共今年將慶祝建黨100周年，加強「反腐敗鬥爭」是重點之一，對照中共此前對螞蟻集團等巨頭的出手，急著處決賴小民意在「殺一儆百」，營造「從嚴治黨」的建黨百年意象。

法廣報導，賴小民從未殺人奪命卻被迅速處死，表面原因是受賄數額巨大與女人眾多，但對照去年11月，馬雲創立的在線支付巨頭螞蟻集團在香港上市的最後時刻被當局禁止，隨後阿里巴巴也受到中國金融監管機構的調查等事件，令外界懷疑中國金融狀況是否出現了重大危機。「難不成中國金融界已布滿地雷，習近平無法可想，只能用賴小民的命，來殺一儆百？」

報導指出，中共總書記習近平2012年上任後，展開了一場大規模的反腐運動，有150多萬中共幹部受到處分；但這種受民眾歡迎的行動，也涉嫌為清除黨內反對派服務。例如去年，中國前房地產大亨任志強就被判處18年有期徒刑。作為中國商界具有批判精神的人物，任志強曾發表尖銳文章批評當局在2019年底應對武漢的新型冠狀病毒疫情不利。

另央視昨天也評論賴小民被處死指出，「賴小民案」的辦理凸顯了全面依法治國絕不手軟的「硬核」力度，彰顯了中共全面從嚴治黨的堅定決心，向社會傳遞了有法必依、違法必究、執法必嚴的強烈信號。

評論說，對賴小民依法執行死刑，也給那些存在僥倖心理的腐敗分子敲響了警鐘：黨紀面前人人平等，黨內沒有特殊黨員。誰若是私慾膨脹、以權謀私、貪污腐化，黨紀絕不姑息，法律絕不縱容，人民絕不答應，濫用權力者必將受到應有的懲罰和審判。

中國 中共 習近平

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