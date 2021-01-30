盼美中關係重啟 聯國秘書長：可先氣候行動合作

聯合國祕書長古特瑞斯。（新華社）

聯合國 祕書長古特瑞斯28日表示，希望可以看到美中關係重啟，目前兩國在人權方面沒有達成一致或共同願景的空間，但美中在氣候領域的利益正日益趨同，他呼籲雙方可先在氣候行動上先展開合作。

環球網報導，被提名擔任美國 常駐聯合國代表的格林菲爾德當地時間27日於美國參議院的質詢聽證會上宣稱，她將在聯合國平台對中國提出的「威權議題」展開有力抵制。古特瑞斯28日在一場網絡記者會上被要求對此回應時表示，「我希望我們將看到美中關係能有一個重啟」。

古特瑞斯談到美中關係時說，「很明顯，在人權方面有兩種完全不同的觀點，而且很顯然，在人權方面，沒有達成一致或者共同願景的空間」。不過他轉而表示，「倒是有一個領域，我相信利益正日益趨同，我的呼籲是雙方與整個國際社會一道，共同致力於這一領域，那就是氣候行動」。

古特瑞斯並在回答記者提問時說，「有理由相信」北京和華盛頓將「強有力地參與」定於今年11月在蘇格蘭舉行的「巴黎協定」審議大會。

新加坡總理李顯龍在世界經濟論壇達沃斯議程（Davos Agenda）致辭談及一些大國之間摩擦及不信任增加時表示，最令人擔心的是中美關係，他們採取「更獨斷及不妥協的姿態」。多維新聞報導，但李顯龍認為，在重置他們互動的基調方面，「不可能為時太晚」。

他並表示，新一屆美國政府上場是將中美關係推向「更安全水域」的機會。中美關係應成為美國總統拜登 「一個關鍵戰略優先事項」。