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53國抵制也沒用？華為突圍 將在法國蓋5G設備廠

記者蔡敏姿／綜合報導
中國電信設備龍頭華為宣布，將投資2億歐元在法國建造5G設備廠。（路透）
中國電信設備龍頭華為宣布，將投資2億歐元在法國建造5G設備廠。（路透）

突破美國禁令封鎖線，中國電信設備龍頭華為27日宣布，將投資2億歐元在法國建造5G設備廠，這是華為海外首間5G設備工廠，預計2023年量產。

值得注意的是，該廠位於法德邊界，透露出華為有意先拉攏歐盟兩巨頭對其的支持。德國之前推出的新資安法案就不針對華為等特定廠商限制，而是對整個產業設下嚴苛標準，使華為還有機會進入德國市場。

市場分析，雖然法國仍有5G建設相關限制，但華為仍在當地大規模設廠，此前稱未來四年會持續在法國投資，反映出華為希望加大全球投資來扭轉各方對其的態度。

法新社報導，華為表示，該工廠選址於法國的Alsace Brumath商業區，靠近法、德邊界，目標每年為歐洲市場生產10億歐元設備，未來擬雇用300至500名工人，主要生產用於無線通訊設備，尤其為歐洲5G基地台提供設備。

華為公告，計畫將該廠建成生態型工廠，通過生態建築材料和工藝，大幅度限制工廠對能源的消耗。法國當地官員稱，華為選址斯特拉斯堡地區建廠，是多方合作的成果，也是對當地的重要投資。

目前華為在法國有近千名員工，並在歐洲擁有23個研發中心。

華為被認為是全球三大5G設備供應商中最有影響力的企業。

華為自2003年進入法國，近期宣布加大在法國的投資。為了表達在法國長期投資發展的決心，華為已經宣布將在巴黎大區建造一座科研中心。

其實，法國並非華為在海外5G設點的首選，原本設廠考慮在英國。不過，受美國禁令限制打壓華為後，英國就將華為5G排除在外，雖然之前華為已經和英國的電信商展開5G網路的建設與合作，但是英國還是直接宣布在接下來的5G網路建設中禁用華為設備，最終也導致華為不得不撤出英國5G市場。

此外，美中科技戰瞄準5G，美國去年8月發起「乾淨網路（Clean Network）」計畫，遊說各國抵制華為的5G設備。截至去年12月，加入該項計畫的國家與地區已達53個，有180家電信業者參與。加入的國家有英國、捷克、波蘭、瑞典、丹麥、印度和希臘等，以及西班牙電信（Telefonica）、法國Orange公司、澳洲Telstra電信、韓國SK電訊等。歐洲各國中，目前有德國、法國尚未劃清界線，選擇繼續與華為合作。

華為 5G 投資

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