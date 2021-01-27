日媒再爆有錢人非法接種中國疫苗 傳知名藝人也預約

網友製作日本媒體報導剪報。（取材自觀察者網）

日本 媒體早前曾報導有部分有錢人走非法管道接種中國 生產的滅活新冠疫苗 ，但未獲得相關方面證實。日本又有網路媒體25日再度刊出相關報導指，大企業老闆到大阪某診所施打疫苗，而預約名單上還有其他知名企業人士、知名藝人的名字。

觀察者網報導，月初，日本「每日新聞」曾爆料有大型企業老闆在東京施打中國產新冠疫苗。而「NEWS-POST7」網路新聞25日加碼爆料稱，派了記者跟隨大阪房地產公司社長，前大阪市內繁華地帶的某家診所，接種中國國藥集團的滅活新冠疫苗。

然而，日本政府但目前並沒有訂購中國產的疫苗，這些疫苗可能是透過非法管道流入日本。

報導稱，診所裡還有一名「中國顧問」，負責施打疫苗的醫師，也與該顧問有交情。接種疫苗的社長表示，「如果得了新冠，不僅生意做不成，還可能危及生命」，「與其什麼都不做然後感染，這種還沒承認的疫苗1針3萬日圓、兩針6萬日圓（約580美元），如果能預防感染，已經算便宜了」。

該名中國顧問稱，為了讓更多人接種疫苗，所以設定了這個價格。他還透露，已經有27名企業經營者等人接種了疫苗，多為富裕階層或60歲以上的人。

該報導未透露社長真實姓名，但描述他年齡63歲、患有呼吸系統疾病。記者還另外查看了接種疫苗預約名單，稱上面有十幾個名字，其中有與知名上市企業社長、董事、知名藝人同名同姓的名字。

日本政府已經訂購輝瑞、莫德納和阿斯特捷斯利康疫苗，預定在2月下旬為醫護人員接種，第二批接種族群是有基礎疾病或65歲以上的老人，全民開放施打的時程則未定。

「每日新聞」在1月1日時報導，稱有大型科技公司社長和妻子，在東京品川區某診所接種國藥集團疫苗，現場還有一名「中國顧問」。當時，中國駐日本大使回應稱，中國政府高度重視疫苗生產和流通安全，對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿。