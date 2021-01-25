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氣候保護標兵？德媒：中國仍是燃煤大國

中國新聞組／北京25日電
中國國家主席習近平宣布，要在2060年實現碳中和，但中國目前仍然是燃煤大國。(路透)
中國國家主席習近平宣布，要在2060年實現碳中和，但中國目前仍然是燃煤大國。(路透)

近年來，中國政府一直積極標榜自己的氣候保護領軍者角色，還雄心勃勃地宣布要在2060年之前將溫室氣體淨排放降到零。不過，中國的煤炭產量、進口量、消費量依然居高不下。

德國之聲中文網報導，儘管中國經濟的漲幅受到了新冠疫情的拖累，但是全國煤炭產量2020年依然高於2019年。根據中國國家統計局的數據，2020年中國總共生產了38億噸煤炭，再次逼近了2013年的峰值。而就在幾個月前，國家主席習近平剛剛宣布，中國的碳排放量力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

但地方政府對中央政府環保政策的回應並不積極。在這幾個月期間，中國的國有電力企業還獲批新建多座燃煤電廠，以滿足不斷增長的電力需求，同時也拉動疫情後的經濟復甦。僅在內蒙古自治區，中國政府就批准新建9座燃煤電廠，總裝機容量高達1000萬千瓦。根據非政府組織「能源與清潔空氣研究中心」(CREA)的數據，這些電廠建成後，2500萬人口的內蒙古的煤炭消耗量將與8200萬人口的德國相當。

環保人士擔憂，按照目前煤炭產業的發展形勢，中國有可能無法兌現習近平做出的承諾。

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