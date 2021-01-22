龍=中國？莫迪家鄉為火龍果改名

印度有城市宣布，要幫火龍果改名，因為火龍果（dragon fruit）會讓人聯想到中國。（Getty Images）

中印邊境 衝突引發印度 反中情緒。多維新聞報導，印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦政府決定為火龍果（Dragon Fruit）更名，因為火龍果的名字當中帶有「龍」（Dragon）字，該邦的領導人認為將令人聯想到中國 。

報導引述印度亞洲新聞國際通訊社指出，古吉拉特邦首席部長魯帕尼（Vijay Rupani）19日提到，地方政府已經決定將火龍果的名字從「Dragon Fruit」改名為「Kamalam」，原因是該水果的外型很像蓮花。而梵語中「Kamalam」也意為蓮花。

據報導，在被問及改名的原因時，魯帕尼補充說：「Dragon Fruit這個名字會（讓人）聯想到中國，（因此）我們改名了 。」

印度快報報導，印度農業研究理事會（ICAR）人士表示，古吉拉特邦政府的提議已提交給印度農業和農民福利部。ICAR官員說，改名提議需要得到印度國家生物多樣性管理局的批准，因為火龍果並非印度本土物種，官方年鑑中對其命名的任何更改都可能導致國際訴訟。

路透則指出，梵語「Kamalam」一詞是蓮花的意思，也是印度執政黨人民黨的象徵。幾個月前，印度總理莫迪在一期廣播節目中稱讚了在古吉拉特邦乾旱地區種植火龍果的農民。古吉拉特邦人民黨議員稱，此後有農民建議將火龍果改名為「Kamalam」。

中央社報導，在該邦官方把火龍果依外形改名後，有印度網友在推特上嘲諷地說，不知道他們（該邦官方）會不會正計畫也把香蕉、橘子等水果也重新根據外形命名？