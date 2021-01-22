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華春瑩談中美：善良天使戰勝邪惡力量

記者李仲維／綜合報導
中國外交部發言人華春瑩。(路透)
中國外交部發言人華春瑩。(路透)

中國外交部發言人華春瑩21日在例行記者會上表示，只要下定決心，一切都有可能，相信在雙方的共同努力下，中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量。

華春瑩表示，她注意到拜登在就職演說當中，多次強調團結這個詞，這也恰恰是當前中美關係所需要的。因為過去四年來，正如大家看到的，美國的少數反華政客出於一己私利，撒了太多的謊，煽動了太多的仇恨和分裂，中國和美國人民都深受其害。中美兩國以及國際社會的很多有識之士都期待著中美關係能夠早日重回正軌。

華春瑩表示，拜登還提到美國有太多需要治癒，太多需要恢復，對於中美關係也是如此。過去幾年中，川普政府，特別是龐培歐在中美關係當中埋了太多的雷，需要排除；燒了太多的橋，需要重建；毀了太多的路，需要修復。中美雙方都需要拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重，這是中美兩個大國應有的擔當，也是國際社會的期待。

對於拜登簽署行政令啟動美國重回「巴黎協定」和世界衛生組織，華春瑩表示，中方對美方重新加入「巴黎協定」表示歡迎。大家也都知道世衛組織是國際衛生領域的專業機構，在國際抗疫合作中發揮重要領導和協調作用。中方一直主張各國都要積極支持世衛組織工作，共同維護國際公共衛生安全，特別是在當前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐這樣的嚴峻形勢下，歡迎美方重返世衛組織，願同美國以及其他國家一起加強合作。

她還表示，中方願意繼續與包括美國在內的各國一道加強合作，也願意為美國抗疫，繼續提供力所能及的幫助和支持。

美國 華春瑩 拜登

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