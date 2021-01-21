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軍報仿毛澤東嘲諷文…「別了，龐培歐」

中國新聞組／北京21日電

美國政府換屆，川普政府反華旗手國務卿龐培歐嘗試對中國最後一擊，宣稱新疆「種族滅絕」。中國解放軍報模仿當年毛澤東嘲諷美國駐華大使司徒雷登的口吻刊出文章，表示「別了，龐培歐」。

司徒雷登（John Leighton Stuart）是清末與民國時期美國傳教士與外交官，1946至1949年出任駐華大使，當年時值國共內戰，美國支持國民黨，結果國民黨敗走。香港經濟日報報導，毛澤東在1949年發表諷刺文章「別了，司徒雷登」，「司徒雷登」就此成為美國對中國政策失敗的象徵。

報導指出，解放軍報文章「別了，龐培歐」表示，被「華盛頓郵報」評為「史上最差國務卿」的龐培歐，將演完他在「紙牌屋」的荒誕戲。

文章稱，美國「謊言外交」害人害己；龐培歐任上對美國同其他國家關係、對美國家形象和聲譽所造成的損害，比以往任何一屆政府都多。「美國形象」的幻滅，「民主燈塔」的黯淡，「國際雙標」的馳名，身為國務卿的龐培歐可謂「功不可沒」。

文章最後借用當年毛澤東針對國際反華勢力寫下詩詞「滿江紅．和郭沫若同志」，為龐培歐「送行」：「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。」「別了，龐培歐！」

美國 龐培歐 國務卿

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