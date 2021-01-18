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川普卸任+成本考量 巴西擬解禁華為

中國新聞組╱北京18日電

路透援引巴西媒體消息稱，巴西政府不會禁止華為公司參加今年6月的5G頻譜拍賣。上月曾有消息傳出，華為將被排除在巴西5G網絡建設之外。

北京晚報報導，上述消息來自巴西政府和業內人士。路透還援引巴西媒體的話稱，排除華為可能導致的數十億美元成本，此外，川普即將離開白宮，使得巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）放棄了反對華為競標為巴西運營商提供5G網絡的立場。此前，波索納洛和川普一樣反對華為。

報導接著稱，但由於中國是巴西最大貿易夥伴，加上華為在價格上的競爭優勢，波索納洛面臨著來自工業界和政府內部的阻力，包括副總統漢密爾頓．穆羅（Hamilton Mourao）。穆羅上月曾表示，在尊重巴西國家主權、保證數據傳輸安全和保障設備經濟性的前提下，華為公司及其他中國企業均可參與巴西5G建設。

消息人士上個月曾告訴路透，波索納洛政府正在尋找「合法途徑」，將華為排除在巴西5G網絡建設之外。

美國此前曾威脅巴西棄用華為。對此，中國外交部發言人汪文斌曾表示，美國聲稱要維護民主自由，龐培歐等政客卻一再向別國施壓，公開要其他國家服從美國的旨意。中方希望各國都能維護公平、公正、開放的營商環境，要像抵制種族歧視那樣抵制國別歧視。

華為 5G 美國

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