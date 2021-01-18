臨別喊話！潘斯籲拜登抗中 環時譏「託孤」

美國副總統潘斯。(路透)

美國 副總統潘斯即將離開白宮，日前他在公開場合呼籲下任總統拜登 （Joe Biden）政府「永遠保持警覺」，面對美中關係尤應如此，「我敦促下屆政府堅持我們的路線，對抗中國 的侵犯和貿易濫用。」

環球網報導，當地時間16日，近期保持低調的潘斯突然現身加州勒莫爾海軍航空基地，面對美軍士兵發布上述疑似「託孤拜登政府」的言論。這一天距離川普政府離任還有四天。

現場視頻顯示，潘斯在演講時對台下美軍表示，「請允許我感謝你們，在過去四年中有幸成為你們的副總統來為你們服務。」潘斯表示，這是他一生中「最大的榮耀」。

福斯新聞說，潘斯敦促拜登政府，在面對中國時要「永遠保持警惕」。潘斯說：「在新一屆美國政府準備就職之際，我們作為美國人應該記住，自由的代價就是永遠保持警惕。」

「自由開放的印度-太平洋地區對我們的繁榮、安全以及世界自由的活力至關重要。」潘斯說，而中國「決心」主導這一地區。

環球網指出，潘斯這套「中國威脅論」言辭，外界早已耳朵聽出了繭子。拜登政府會不會追隨其「囑託」，仍有待觀察。但此前被拜登提名「印太協調員」的坎貝爾不久前剛就中美關係公開表態，言辭基調與拜登存在溫差。

據香港中評社報導，坎貝爾14日在出席亞洲協會舉辦的活動上提出有關「停止美中關係直線下墜」的設想，他表示中美雙方應暫停針鋒相對，各自後退一步，再各自前進一步，發出建立可行的美中關係願望的信號。

坎貝爾在會上宣稱，現在正在真正形塑亞太地區的國家是中國，最大問題不是「中國是否崛起」，而是「美國還能否在本地區發揮歷史上的作用」。