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南早：中國-中東歐峰會擬2月登場「向拜登釋信號」

中國新聞組／北京16日電

中央社報導，南華早報引述消息人士指出，北京擬於2月初舉行中國－中東歐峰會，峰會將是一場持續數小時的視訊對話。歐洲外交官員稱，北京希望藉此向即將上任的美國拜登政府釋放「中國與整個歐洲關係強大的」訊號。不過，中方尚未證實這項消息。

因應新冠肺炎疫情，北京去年4月決定延後舉行峰會。同年12月30日，中國與歐洲聯盟（EU）宣布達成「歐中全面投資協定」（CAI）談判，此後，涉及中國與17個中東歐國家合作平台的計畫又重新提上日程。

一名峰會機制內的歐洲外交官表示：「這是中國方面的一個新提議，中國似乎想利用歐中投資協定所創造的歐中關係積極勢頭。」

據報導，另一名歐洲外交官員說：「在完成歐中投資協定談判後，北京希望向（美國）即將上任的拜登政府發出另一個訊號，即中國與整個歐洲的關係是強大的。」

這名外交官說：「事實上，許多歐洲國家都希望從美國獲得更大的參與，但這將需要華盛頓方面更強有力的支援和更大的協調。否則，許多國家、尤其是較小的國家，可能會受到中國的（影響）。」

一名了解峰會計畫的知情人士說，中國與中東歐國家領導人峰會擬於中國農曆新年（2月12日）之前舉行。

報導說，有關這次峰會議程的細節尚不明朗，但多名外交官員表示，目前正就敲定峰會議程進行討論。

中國－中東歐國家領導人會晤始於2012年，每年舉行一次。這是北京與中東歐17國領導人會晤機制，又稱「17+1合作」。

17個中東歐國家包括：阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、克羅地亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞。

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