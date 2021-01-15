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中任命國際貿易談判代表 他被讚中國最精明商務官員

中國新聞組／北京15日電
俞建華出任中國商務部國際貿易談判代表。（中新社資料照片）
俞建華出任中國商務部國際貿易談判代表。（中新社資料照片）

中國任命商務部副部長俞建華為國際貿易談判代表，結束兩年懸缺。一名美國前官員指俞建華是所交手過最精明的中國商務官員之一。俞甫上任即於14日致電瑞典外交部外貿與北歐事務大臣霍伯（Anna Hallberg），溝通「中國公司參與瑞典5G網路建設」等問題。

中央社報導，中國商務部官網13日發布消息稱，國務院決定任命俞建華為商務部國際貿易談判代表，為正部長級官員。他之前是國際貿易談判副代表，過去也曾擔任中國駐世界貿易組織（WTO）代表，及駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表，國際經貿經驗豐富。

報導引述紐約時報指出，2019年美中談判陷入僵局之際，中國將當時出使瑞士的俞建華調回北京，二次出任商務部副部長、國際貿易談判副代表。

報導指俞建華有長達28年和美國、WTO談判的豐富經驗，並引述曾任美國駐中國大使館公使銜貿易參贊郭嘉明（James Green）形容，「他是和美國交手過最精明的中國商務官員之一」。

更早前，中新社2017年9月報導，時任國貿談判副代表的俞建華曾赴華府和美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）會談。當年8月，美國貿易代表署依「301條款」啟動對中國技術轉移、智慧財產權等政策調查，揭開了兩國相互加徵關稅的貿易戰序幕。

中國商務部官網14日晚發布，俞建華14日下午同瑞典外交部外貿與北歐事務大臣霍伯通話，雙方就中瑞經貿關係、中歐投資協定、「中國公司參與瑞典5G網路建設」等問題深入交換意見。瑞典外交部國務秘書尼爾森參加通話。

中國、瑞典因為瑞典籍異議人士桂民海2017年被中方拘捕後，官方暨民間關係嚴重交惡。

2020年10月，瑞典依國安理由宣布5G建設排除華為、中興兩家通訊巨頭參與，並要求參與5G的電信公司，在2025年之前移除這兩家中國公司的設備。

這項禁令一度遭瑞典法院暫緩，但暫緩令上月又遭斯德哥爾摩行政上訴法院撤銷。瑞典郵政及電信總局（PTS）其後宣布，19日將恢復5G光譜拍賣。

被排除在外的華為，已於5日向瑞典最高法院提起上訴。

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