崔天凱傳將屆退 中駐美代表誰接 謝鋒、馬朝旭呼聲高

外交部駐香港特別行政區特派員公署謝鋒特派員13日離任回京。圖為謝鋒特派員資料照片。(中新社)

中國 外交部駐香港 特派員公署13日公布，特派員謝鋒結束在香港的工作，已於1月13日奉調離任回北京 。外交部駐港特派員公署並未說明謝鋒去向，也未公布職缺的接任人選。媒體指出，謝鋒的人事案也標誌中國外交系統的「大換血」即將展開。

最近半個月來，香港及海外媒體都提及中國駐英國大使劉曉明即將退休，北京當局也在考慮駐美大使崔天凱的接班人選，謝鋒的卸任可能與這些人事更替有關。據了解，拜登政府即將上任、中英關係等局勢變化，也可能進一步牽動相關人事的挑選與布局。

現年68歲的中國駐美大使崔天凱，任職已逾7年，年齡早已超過副部級退休年限，原本擬由外交部有對美專長的副部長鄭澤光出任，但鄭澤光卻傳出內定接任劉曉明，出任駐英國大使。

星島日報早前曾刊登評論文章指出，鄭澤光本被視為駐美大使的大熱人選，如今看來要另覓人選。文章分析，中國過去幾任駐美大使中，從李肇星、楊潔篪、周文重、張業遂到崔天凱，都是從副外長之中挑選，顯示對中美關係的重視。

北京不少消息指出，對於新任駐美大使人選，在外交部副部長中排名僅次樂玉成的副部長馬朝旭，可能是中國駐美大使接班的熱門人選。有報導指出，樂玉成近一兩年也常針對中美關係發表看法，也算是「戰狼外交」的奉行者。

馬朝旭曾任外交部新聞司司長、發言人，知名度頗高；也當過駐澳洲大使、駐聯合國代表，對美國事務也有相當熟悉。下任的駐美大使，任務非常繁重，如何緩和中美關係，是一大挑戰。

而謝鋒曾在1986年成為外交部西歐司科員，其後主要擔任歐美方面的職務；港媒明報分析，駐美大使崔天凱的接班人選，外交部副部長馬朝旭與謝鋒都是可能人選。