中三大電信摘牌、不摘牌? 紐交所決策二度轉彎

紐交所4日曾表示將不會要求中國三大電信商退市。（路透）

紐交所二度髮夾彎！紐約 證交所在新年前宣布要求中國 電信、中國移動和中國聯通（香港）下市，但4日突然宣布將不再推動下市。此舉讓白宮、財政部 和國務院措手不及，財長米努勤5日致電紐交所總裁康寧漢表達反對之意，恐將再次影響紐交所決定。川普簽署的行政令在1月11日生效，三大電信仍有可能遭下市，去留充滿不確定性。

去年11月，川普頒布一項行政命令，禁止美國人投資向中國軍方與安全機構提供或支持的中國企業，引發中方強烈指責。這是川普政府近幾個月針對中國經濟與軍事擴張的一系列禁令和監管行動之一。

紐約證交所4日突然宣布，放棄讓中國三大電信公司下市的計畫，可能逆轉了造成全球兩個超級大國關係進一步緊張的決定。紐交所發出簡短聲明表示，「不再打算推動中國電信、中國移動和中國聯通下市的行動」，且未給出突然逆轉的詳細原因，但稱這項決定「是根據與相關監管部門進一步協商所做出」。

香港安山資本資產管理部董事黃志陽表示，此舉「相當出乎意料」，並稱「一些有義務拋售這些股票的基金，現在需要將它們買回。一些投資人也開始消化這個可能是中美緊張關係開始緩和的消息。」

但紐交所此舉卻讓參與川普起草行政命令的監管官員倍感困惑。

知情人士說，米努勤5日致電紐約證券交易所集團總裁康寧漢（Stacey Cunningham），對該交易所決定暫不實施中國三大電信下市安排表達反對之意，這將讓紐約證交所正重新考量有關暫停將三家中國電信公司下市的決定。

紐交所朝令夕改，加上美國財政部外國資產管制局（OFAC）對於必須在多長期限內採取行動、哪些證券會受影響所發布的聲明內容模糊，讓美國經紀商和資產管理公司無所適從，也為全球交易人士帶來不確定性。

知情人士說，紐約證交所最初決定的用意，是要遵守行政令，但後來發現禁令並不明確，所以改變主意。一旦紐交所從政府確認禁令的範圍，將繼續推動三大電信公司的下市。而財政部可能透過部外國資產管制局提供進一步的釐清說明。

紐交所和美國財政部發言人拒絕置評。在紐交所周一宣布取消三大電信公司下市計畫的數小時前，財政部曾公布一份對行政命令做出釐清的文件。