創新高！新疆往來中歐班列突破9600列

新疆中歐班列進出境熱絡，去年達9679列，攀新高。(取材自央視)

中國 和歐盟 日前談成投資 協定，雙方經貿關係更緊密。2020年，經新疆進出境中歐班列突破9600列，創歷史新高。

由於中歐班列承接大量由海運、空運轉移的出境貨運業務，新疆阿拉山口、霍爾果斯口岸通道作用明顯。其中，經阿拉山口站進出境中歐班列達5000列，年增41.8%；霍爾果斯站進出境中歐班列達4600列，同比增長37%，雙口岸均創歷史新高。

央視新聞報導，2020年鐵路部門加大硬件投入，對阿拉山口站、霍爾果斯站實施擴能改造；阿拉山口站換裝線完成擴能改造；霍爾果斯站新增、延長到發線10條，換裝場增設換裝線1對，中歐班列的運輸能力提升30%。

目前，經新疆阿拉山口、霍爾果斯雙口岸通行的中歐班列線路達到38條，可到達德國、波蘭、比利時、俄羅斯等20多個國家，搭載貨物品類200多種。

戍邊 新疆兵團擬建第11城

此外，新疆兵團擬建「新星市」維穩戍邊、聚集人口，近日完成規畫匯報。「新星市」位於哈密，將是第11座「師市合一」縣級市。十三師擬建新星市以黃田農場場部為中心城區，規畫面積32.75平方公里。

明報報導，擬建新星市為省直轄縣級市，以新疆東部的哈密市黃田農場場部為中心城區，城市總體發展定位為：絲路支點、疆東門戶，是新疆建設兵團第十三師的政治、經濟、文化中心。新疆兵團目前共建成10座「師市合一」管理模式的縣級市，不過西方政客和人權團體過往一直批評中國要「同化統一少數民族」。

新疆生產建設兵團是「準軍事實體」，承擔著屯墾戍邊職責，實行黨政軍企高度統一的特殊管理體制，受中央政府和新疆自治區雙重領導。公開資料顯示，新疆兵團第十三師位於新疆哈密市境內，是接通新疆與內地的交通要道，下轄8個農牧場、80個連隊、21個社區、兩個兵團級經濟開發區，總人口11.82萬，占兵團的4.52%、哈密市的21.2%。

十三師政委馬學良要求規畫要彰顯維穩戍邊的兵團特色，充分體現城市的歷史感、現代感和未來感，並展示城市的紅色基因、聚集人口能力、空間優勢。

師長鄂宏達指出，規畫要充分體現「兵」的特色，「軍」的屬性，切實完善維穩戍邊功能，合理佈局基礎設施；處理城市與哈密中心城區、周邊產業資源、周邊鄉鎮3個關係。