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「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

武漢熱鬧跨年 人山人海與冷清紐約成反比

中國新聞組／北京2日電
網友將武漢、紐約時報廣場跨年的照片放在一起做對比。(取材自推特)
網友將武漢、紐約時報廣場跨年的照片放在一起做對比。(取材自推特)

2020年的最後一晚，有網民在推特上配圖發文「跨年夜：武漢vs時報廣場」。一張是最先報告新冠病毒確診病例的武漢，人群集結在江漢關大樓前快樂跨年；另一張則是紐約時報廣場前的冷清街道。這則對比強烈的貼文迅速成為國際社交媒體熱搜，有外國網民說，如果能像中國一樣抗疫，此時他們也能一起出去盡情慶祝新年。

大公報、觀察者網報導，2020年12月31日晚，大批戴著口罩的民眾在武漢江漢關大樓前，手持各種顏色和形狀的氫氣球，高舉手機參加跨年活動，在進入2021年的一刻，現場數千個氣球騰空而起，市民用「放手」和2020年道別，邁向全新的武漢。

有網民稱跨年夜是疫情至今，他們身在武漢歷經最熱鬧的一晚，可用「人山人海」形容。現場民眾說，武漢歷經2020年疫情的肆虐，如今因為中國抗疫成績亮眼而能重拾久違的歡樂，讓他們對2021年更懷抱著希望。

而在另一邊的美國，因為疫情依然嚴峻，據美國約翰霍普金斯大學統計，美國的新冠病毒確診病例已超過2000萬例。綜合報導指出，往年辭舊迎新之時，紐約的地標之一時報廣場上都會聚集大量人群，並舉行壯觀的「水晶球降落儀式」，但2020年的跨年夜，警方因疫情封鎖廣場，禁止人們進入跨年，整個時報廣場空空蕩蕩猶如鬼城，可說是時報廣場114年以來最特別的一次跨年夜。

推特上有網民將武漢、紐約跨年夜的熱與冷配圖比較，發文僅簡單一句「跨年夜：武漢vs時報廣場」卻引來廣大回響，不僅按讚數破萬，也吸引大批外國網民留下羨慕、佩服的留言。

在美國哥倫比亞廣播公司社交帳號發布的武漢慶祝新年的消息下，一名網民評論：「這是一種超現實的感覺，看到世界其他地方應對疫情的措施比我們要好得多。新冠疫情蔓延這一年來，在美國已導致至少31萬人死亡」。另一位網民說：「中國政府直面疫情，採取了正確的處理方式，如果我們的國家也能這麼做，此刻我們也會和朋友們一起慶祝新年」。

2020年8月，武漢舉行的一場千人水上電音節，也引發了外媒的關注。外媒對這座「被封鎖的恐怖城市」竟開起了水上派對，覺得難以置信。美媒MSNBC知名媒體人克里斯·海耶斯（Chris Hayes）當時發推「自嘲」道，「武漢搞起了人擠人的搖滾派對，我們卻在用Zoom開視頻會議」。

新冠疫情肆虐全球的2020年終於過去，最早爆發疫情的湖北武漢市民眾，在倒數聲中，...
新冠疫情肆虐全球的2020年終於過去，最早爆發疫情的湖北武漢市民眾，在倒數聲中，迎來2021年。(路透)

武漢 疫情 時報廣場

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