中歐各取所需！一個要拉攏一個要發展 美國成最大輸家

歐盟與中國宣布談妥中歐投資協定。圖為自疫情防控以來，從湖北武漢開出的首趟中歐班列。(新華社)

歐盟 與中國 宣布談妥中歐投資協定，這是中國地緣政治的勝利，美國 則是最大輸家，但更重要的是歐盟為何要簽。

中歐投資協定談判始於2014年，目標是讓歐盟企業與中國企業在雙方巿場相互准入，之前歐盟認為，儘管中國承諾開放市場，實際上並未取消投資限制，歐盟也質疑中國的市場身分及認定中國使用奴工等問題，因此多年來一直未能達成協議。

協議此刻談成，時機格外特別，美國總統拜登將在三周後就任，歐洲為什麼不能再等一會兒？這也是日前波蘭代表提出的問題，認為歐盟應先與美國總統當選人拜登討論這項協定，但其他國家並不認同；波蘭代表則質疑，月底就要卸任輪值主席國的德國，「對這個極重要問題突然沒有理由地加速」。

德國不顧美國，主因之一是北溪二號天然氣管爭議。這條從俄羅斯通往德國的海底輸氣管道，全長1200公里，幾乎已經完成，卻在美國警告制裁下停工。美國宣稱擔心德國與歐洲過度依賴俄國天然氣，德國則指美國只是想向歐洲出售更多美國天然氣。

川普和拜登都反對北溪二號，但德國為了國家能源發展，鐵了心要興建到底，如今加快腳步推動中歐經貿關係，甚至不放棄與華為5G合作，基於同一動機，這會讓拜登將來更難協調盟國的對中政策。

中國與美國經貿衝突之際，也急需拉攏歐盟，所以盡可能讓步，將開放的產業包括製造、建築、廣告、空運、電信甚至雲端運算服務。歐盟談判官員表示，「中國對我方邁進了很大一步」。

美國之前對中國貿易施壓的成果，中國也順水推舟給了歐盟，協定禁止中方強制轉移歐盟企業技術，約束中國國營企業在中國巿場的競爭力，還規定中國政府對中企補貼透明化。

歐盟雖然在意中國的人權侵害與霸權擴張，但在經貿利益上還是現實的，尤其今年疫情肆虐，只有中國經濟強勁復甦，歐洲企業都期待搭上中國強勁需求的列車。

擴大來看，中歐投資協定對奄奄一息的全球化打入強心針。RCEP正式成立對歐盟是個刺激，而中歐簽署投資協議對美國也是個刺激。

歐中貿易協定達成，讓中國得利，美國並不樂見，但全球動能已啟，這或將激勵美國內部自由貿易派抬頭。