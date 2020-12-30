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美新冠疫苗研發較快？中：因為他們病人多

記者林則宏／綜合報導
中國研發並已開始用於緊急施打的其中一款新冠疫苗。(中新社)
中國研發並已開始用於緊急施打的其中一款新冠疫苗。(中新社)

北京方面聲稱，早在今年1月底2月初就展開新冠疫苗研發，但何以如今進展卻落後於美國？對此，中國疾控中心主任高福表示，主要是因大陸很快就將疫情控制住了，因此當疫苗研發出來時，「中國沒有病人了」，不具備三期臨床實驗環境。「不像美國，現在仍然有很多新冠肺炎病人」。

高福接受新華網專訪時指出，要防控傳染病，疫苗是最後能解決的辦法。今年1月底2月初，中國疾病預防控制中心的病毒病所就開始篩選做為疫苗的病毒種子，甚至將P3實驗室借給中國生物的北京生物製品所、北京科興公司來聯合研發新冠肺炎滅活疫苗。

高福稱，大陸現在走得最快的三種滅活疫苗三期臨床都已經接近尾聲，相信不久的將來就會有結果。他說，「據我掌握的情況應該還是很好的」。

對於歐美在這次新冠疫苗研發多未採用滅活疫苗，高福說，滅活疫苗的生產需要生產企業具備P3實驗室，「他們沒有，所以滅活疫苗這條線就沒有走」。

高福表示，歐美走的mRNA疫苗路線，是為癌症病人研究的疫苗，「給病人用和給健康人用是不一樣的」。「我不說它未來到底會不會有副作用，但至少沒有排除，因為人類將是第一次把mRNA疫苗打在健康人身上，所以背後還有一個安全問題。」

但高福也認為，面對這次新冠肺炎疫情，不同的公司、不同的國家走不同的路子，最後證明某一條、某兩條或某三條最好，這對人類是好事。「如果大家追著一個路線做，萬一有問題呢？」

他表示，當初就是因為對新冠肺炎病毒了解太少，因此大陸一開始進行疫苗研發時就布局五條路線：滅活疫苗、病毒載體疫苗、腺病毒疫苗、核酸疫苗、蛋白亞單位疫苗。

高福還要求大陸民眾，「要對中國的疫苗有信心，要對中國的科學家有信心，要對中國從事公共衛生事業的人員有信心。」

疫苗 中國 新冠肺炎

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