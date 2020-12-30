贏地位VS.賺大錢 中歐投資協定最快12月30日敲定

歐洲聯盟與中國完成投資協定談判，雙方領導人將在30日舉行視訊會議。(路透)

儘管傳出美國候任總統拜登對「中歐投資 協定」不滿意，希望歐盟 「能等一等」，但中歐雙方似乎不改其志，路透與彭博資訊報導，中國 與歐盟已完成投資協定談判，雙方領導人將在30日舉行視訊會議，會後可望正式宣布協定內容並進一步說明。這項協定被視為雙方政經上的重大勝利，「歐盟賺大錢，中國贏地位」。

根據歐洲理事會訊息，30日的視訊會議將在當地時間下午1時（北京時間晚間8時）舉行。預計參與者包括歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及輪值國主席德國總理梅克爾（Angela Merkel）及中國國家主席習近平等人。

分析人士認為，對歐盟來說，協定使企業得以進入中國更多產業，並處理歐美視為扭曲市場的中國官方政策，包括補貼產業、國家控制企業和強迫轉移技術等。

對中國來說，協定能提高中國的地緣政治地位，降低歐盟對中國資金戒心較強而產生的風險，中國也能進一步要求展開歐中自由貿易協定談判。歐盟堅持雙方先談成投資協定，才能談自貿協定。

一名了解談判情況的歐盟官員說：「會談即將結束，看來很好，現在只有一些次要細節問題待解決。就目前情況來看，歐中將在周三（30日）談妥投資協定的政治部分。」

知情官員透露，根據歐中投資協定，中國將向歐盟企業開放製造、營建、廣告、航空運輸、海事服務與電訊等行業，在某種程度上還將開放雲端運算。

談判癥結之一是，中國要求進入歐盟的能源市場。協定料將在互惠的基礎上，讓中國企業進入歐盟再生能源產業的一小部分。

協定還將去除歐盟企業對中國的投資障礙，如必須與中國企業合資、某些產業設定外資持股上限等。

歐中若於30日就雙邊投資協定達成共識，可能需要幾個月才能敲定文本內容，官員說，加上批准程序，可能約需一年時間才能實施。