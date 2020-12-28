日本28日起暫停新入境！中國留學生連夜買機票趕赴

土耳其日前向中國採購5000萬劑疫苗。圖為疫苗27日啟程運往土耳其。(視頻截圖)

為阻止變異新冠病毒再進入國內，日本 28日起暫停來自所有國家和地區的外國人新入境。據報導，消息令部分中國留學生 及赴日打工者大為擔憂，有留學生已連夜買機票趕赴日本。

瀟湘晨報報導，日本政府26日晚間宣布，從28日0時起至明年1月底，暫停來自所有國家和地區的新入境。

家在北京的李晶今年33歲，她表示，今年2月在收到日本名古屋一所高校寄來的入學許可證後，她開始著手辦理日本留學簽證 事宜，經過漫長的等待，終於在10月底拿到簽證，對留學生活翹首以盼。

但26日晚間，李晶被日本朋友發來這個政策給嚇到。「說實話當時我就坐不住了，心想必須趕緊飛日本。等到28日，就進不去了。」她當機立斷買了北京飛上海，再從上海轉機東京的機票。一路狂奔趕上飛上海的末班機，落地虹橋機場後，她又從虹橋機場趕往浦東機場，趕到時已經北京時間凌晨3點。她說：「只希望順利入境。」

另一名即將赴日打工的中國民眾張馨月說，她自2019年末開始等簽證，終於在今年11月等到簽證下發。在得知日本禁止新入境的消息後，「晚上多半睡不著，我想我會痛哭一夜吧。」

報導引述日經新聞指出，上述政策提到的「新入境」指向新申請簽證入境日本的外國人。實施入境限制期間，從國外歸國的日本公民和在日本有中長期「在留資格」（臨時居住資格）的外國人仍然可以入境，但必須在旅館或家中隔離14天；目前已經獲得日本簽證的外國人原則上可以在28日之後進入日本，但如果獲得簽證的外國人在英國或南非逗留過，將不被接受。

另一方面，日本將維護中國、南韓等11個國家和地區的商務往來機制。

此外，中央社報導，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）27日晚間表示，原定28日送達的中國疫苗因為北京海關出現新冠肺炎病例，將會「延遲一兩天」送達。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎晚間在推特指出，北京海關出現一起新冠病例，因而暫停放行貨物移動，「基於這個理由，本來應該在海關作業之後出境的我方（採購）疫苗，將會延遲一、兩天抵達」。

土耳其向中國科興控股生物技術有限公司採購5000萬劑疫苗。克扎24日指出，首批300萬劑疫苗將於27日晚間從中國出貨、28日送達土耳其。