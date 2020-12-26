觀察站／貿戰打得凶!反巨企壟斷 中美卻「站在一起」

人民日報連續兩日刊登文章，評論阿里巴巴被查與反壟斷。（路透資料圖片）

美國 近來對中國 祭出的一連串制裁，使雙方關係不僅降至冰點甚至屢傳出硝煙味。在中國多次透過譴責、反制裁等措施回擊，全國上下「抗美」之際，人民日報12月25日引用了美國反壟斷的成功案例，來解釋為何官方要對阿里巴巴集團控股有限公司進行「二選一」等涉嫌壟斷行為的調查，讓不少媒體及民眾看得「難以置信」。

綜合網絡意見的解讀，人民日報這次冒著可能被嘲諷的風險，也「不惜」要端出美國的成功先例，給民眾「中美站在一起」的印象，這透露了兩個信息。

一是調查阿里巴巴集團這件事真的很重要，重要到即使稱讚一下美國的先例也無妨；另一個是宣示在世界各國反壟斷的趨勢下，出手整頓「大到不能倒」的企業巨獸是必要的，而中國此時「突擊」調查阿里巴巴集團是「世界各國亦然」且在理法上都站得住腳的。

人民日報在這篇題為「加強反壟斷監管，帶來的絕不是行業的『冬天』」評論中指出，隨著平台經濟迅速崛起，濫用市場優勢地位的行為日漸增多，出現了限制競爭、價格歧視、損害消費者權益等一系列問題，整治這些影響公平競爭的違法行為，有利於促進平台經濟更好更健康發展。

評論並指出，競爭是市場經濟的基石，壟斷是市場經濟的大敵。當前世界各國都不約而同在完善規制，加強互聯網領域反壟斷監管，例如正是歐美國家通過反壟斷制約了微軟、IBM等科技巨頭，才促使谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜 等互聯網新銳誕生和成長，並為行業帶來強勁活力。

美國五大反壟斷事件中，美國標準石油、美洲鋁業公司、IBM、AT&T均以失敗結束，只有微軟沒被分拆，谷歌、亞馬遜、Facebook、蘋果也分別遭遇美國及歐盟等的反壟斷訴訟，同時也引發反壟斷是否扼殺了創新的爭議。而在中國，除了阿里巴巴，前陣子騰訊等互聯網巨頭的反壟斷整頓似也箭在弦上。

由此來看，中國此時調查阿里巴巴似乎說得通，但也有分析質疑，中國在2008年即有「反壟斷法」，阿里巴巴涉及的壟斷爭議不是今年才有，而調查阿里巴巴的公開「鋪陳」卻是近3個月才看似「一氣呵成」。外媒及網絡上也充滿「陰謀論」的質疑，有人說是因為馬雲「不聽話」、「說了不該說的話」，才使阿里巴巴集團面臨「調查性的警告」，但都未獲證實。

在2021年中共即將建黨100周年，並全力衝刺「十四五」以甩開美國「卡脖子」的氛圍中，無論中國官方對阿里巴巴的調查是否飄著政治味或純粹只是為了保護消費者權益，都繼續會是2021年的熱門話題。