浙江書記首表態反壟斷：一枝獨秀不是春

浙江省委書記袁家軍25日表態支持中央反壟斷。（取材自新京報）

阿里巴巴是浙商的領頭羊，也是浙江的稅收大戶。在阿里遭立案調查之後，浙江省委書記袁家軍25日表態支持中央，稱「一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園」，網上傳出當地為服務阿里設的「親橙辦」招牌已被遮蓋。

國家市場監管總局24日對阿里巴巴集團控股有限公司涉嫌壟斷立案調查，螞蟻集團也將再度被約談。

浙江在線報導，25日舉行的浙江省委經濟工作會議就強化反壟斷和防止資本無序擴張，提出明確的要求。省委書記袁家軍指出，公平競爭是市場經濟的核心，而壟斷阻礙公平競爭、扭曲資源配置、損害市場主體和消費者利益、扼殺技術進步。

袁家軍強調，要制定強化競爭政策實施意見，推動市場化、法治化、數位化協同創新監管，優化事前合規、事中審查、事後執法全鏈條監管。

袁家軍表示，浙江平台經濟、線上經濟走在前列，離不開改革開放的大時代，受惠於中國 這個全球最大的市場，得益於黨委政府鼓勵發展和創新的政策舉措。

他認為這次反壟斷調查，是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。

中央社報導，在「家鄉」發聲挺反壟斷調查後，有網友發布照片，顯示「餘杭區服務保障阿里巴巴領導小組辦公室（親橙辦）」的招牌套上了黑色塑膠袋，目前不清楚此辦公室是否仍正常運作。

「親橙辦」2018年10月16日設立，橙色是阿里巴巴商標的標誌色，親橙辦就是與阿里親近，圍繞構建更緊密的「餘杭－阿里巴巴發展共同體」這一目標。「親橙辦」橫向整合資源、優化流程銜接等，以此服務保障阿里巴巴。

兩年期間，「親橙辦」累計召開計畫專題對接推進會90餘次，參與阿里各類協調會50餘次。