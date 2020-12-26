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採購中國新冠疫苗不力 還去海南島度假…阿根廷將撤換駐華大使

特派記者陳言喬/北京26日電
中國國藥集團研發的新冠滅活疫苗。（取材自新華網）
中國國藥集團研發的新冠滅活疫苗。（取材自新華網）

多家阿根廷媒體近日報導稱，因「採購中國疫苗不力」且在洽談採購的關鍵時刻跑去海南島度假，阿根廷將撤換駐華大使克萊科勒爾。

環球網引述阿根廷「號角報」稱，阿根廷計畫向中國購買1500萬劑新冠疫苗仍沒有結果之際，阿政府決定撤換「談判不力」的克萊科勒爾。一旦被撤換，克萊科勒爾必須在45天內返回阿根廷。報導稱，大使還被指在此敏感時刻赴海南島度假。

另，阿根廷新聞網站「Infobae」稱，克萊科勒爾接受該媒體採訪否認相關指責，稱他沒有離開北京去海南島度假，「也沒有人告訴我必須回阿根廷」。還有阿根廷媒體認為，該事件和政府內部矛盾有關，是政府的外交醜聞。

「號角報」稱，克萊科勒爾是職業外交官，今年1月被任命為駐華大使。但長期以來，克萊科勒爾與阿根廷外交部長索拉關係不佳。報導稱，就購買疫苗事宜，克萊科勒爾已與中國國藥集團就供應數百萬支疫苗達成諒解備忘錄，卻沒向索拉匯報，反而向衛生部長報告。

「Infobae」稱，克萊科勒爾對該媒體表示，他是信守諾言的人，有良好的紀錄，並且遵守指示。他稱，他將和中國國藥集團及科興公司舉行視頻會議，以推動疫苗採購談判。

阿根廷政府目標是在明年3月底之前為1500萬人接種疫苗，包括醫護人員、軍警及教師，60歲以上年長者以及18歲至59歲患有疾病的人，預計每月接種500萬劑。

「Infobae」稱，目前阿根廷已經確定將購買1970萬劑俄羅斯「衛星V」疫苗、2200萬劑牛津疫苗和900萬劑世衛組織領導的「新冠疫苗獲取機制」提供的疫苗，但採購中國疫苗的談判未獲進展。

疫苗 中國 世衛

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