我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

1箭5星！長八首飛成功 3亮點搶商用市場

記者賴錦宏／綜合報導

中國長征八號運載火箭於22日中午搭載五顆衛星首飛成功，中國太陽同步軌道三噸至4.5噸運載能力獲得驗證，對中國加速推進運載火箭升級換代具有重要意義。

據中國國家航天局12月22日消息，當日12時37分，中國自主研製的新型中型運載火箭長征八號首次飛行試驗，在中國文昌航天發射場成功實施，火箭飛行正常。

另外，其首飛搭載的五顆試驗性衛星（新技術驗證七號、海絲一號、元光號、天啟星座08星、智星一號A星）準確進入預定軌道，相關衛星載荷將對微波成像等技術進行在軌驗證，開展空間科學以及遙感、通信技術試驗與應用。

長征八號是兩級液體捆綁式運載火箭。全箭總長50.3米，芯一級直徑3.35米，二級直徑三米，火箭起飛質量約356噸，最大可以將五噸的有效載荷送入700公里太陽同步軌道。

香港01報導，作為長征系列的新成員，「長征八號」三大看點備受關注。

首先，長征八號運載火箭是無毒、無汙染的「綠色」火箭，是基於新一代低温綠色環保液體推進劑發動機和模組化箭體結構研製而成的新中型運載火箭。

其次，運載能力適應太陽同步軌道。「長征八號」的700公里太陽同步軌道運載能力可達4.5噸，有效填補新一代運載火箭的能力空白，同時兼顧近地軌道和地球同步轉移軌道發射能力，進一步完善中國運載火箭型譜。

第三，近幾年，在國際航天發射市場中，國際商用運載火箭的競爭日趨激烈。「長征八號」具有低成本的特點，幫助中國在商業航天發射市場占據一塊重要陣地。

12月22日12時37分，長征八號首次飛行試驗在文昌航天發射場順利實施。(取材自...
12月22日12時37分，長征八號首次飛行試驗在文昌航天發射場順利實施。(取材自中國航天集團)

中國 香港

上一則

反送中「中第一槍」香港中學生流亡 涉暴動罪 法庭發拘捕令

下一則

「男人都愛小澤」 奇瑞汽車廣告蹭日本AV女星 被轟低俗

延伸閱讀

中國新一代運載火箭 長征八號首飛成功！

中國新一代運載火箭 長征八號首飛成功！
NBA／全他說了算…火箭淪哈登「一言堂」 衛少受不了

NBA／全他說了算…火箭淪哈登「一言堂」 衛少受不了
長征八號火箭亮相！月底首飛在即

長征八號火箭亮相！月底首飛在即
中俄防長會議 延長相互通報發射導彈和火箭

中俄防長會議 延長相互通報發射導彈和火箭

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？