1箭5星！長八首飛成功 3亮點搶商用市場

中國 長征八號運載火箭於22日中午搭載五顆衛星首飛成功，中國太陽同步軌道三噸至4.5噸運載能力獲得驗證，對中國加速推進運載火箭升級換代具有重要意義。

據中國國家航天局12月22日消息，當日12時37分，中國自主研製的新型中型運載火箭長征八號首次飛行試驗，在中國文昌航天發射場成功實施，火箭飛行正常。

另外，其首飛搭載的五顆試驗性衛星（新技術驗證七號、海絲一號、元光號、天啟星座08星、智星一號A星）準確進入預定軌道，相關衛星載荷將對微波成像等技術進行在軌驗證，開展空間科學以及遙感、通信技術試驗與應用。

長征八號是兩級液體捆綁式運載火箭。全箭總長50.3米，芯一級直徑3.35米，二級直徑三米，火箭起飛質量約356噸，最大可以將五噸的有效載荷送入700公里太陽同步軌道。

香港 01報導，作為長征系列的新成員，「長征八號」三大看點備受關注。

首先，長征八號運載火箭是無毒、無汙染的「綠色」火箭，是基於新一代低温綠色環保液體推進劑發動機和模組化箭體結構研製而成的新中型運載火箭。

其次，運載能力適應太陽同步軌道。「長征八號」的700公里太陽同步軌道運載能力可達4.5噸，有效填補新一代運載火箭的能力空白，同時兼顧近地軌道和地球同步轉移軌道發射能力，進一步完善中國運載火箭型譜。

第三，近幾年，在國際航天發射市場中，國際商用運載火箭的競爭日趨激烈。「長征八號」具有低成本的特點，幫助中國在商業航天發射市場占據一塊重要陣地。