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常態化！中俄戰機聯合巡航東海、日本海

特派記者林宸誼／綜合報導
中俄戰機22日在日本海、東海等空域聯合巡航。(美聯社)
中俄戰機22日在日本海、東海等空域聯合巡航。(美聯社)

中俄兩國國防部22日聯合宣布，兩國空軍在日本海、東海有關空域，進行第二次聯合空中戰略巡航。2019年中俄曾組織實施首次聯合空中戰略巡航。這意味著中俄聯合空中戰略巡航已經形成機制化，未來將會常態化進行，顯示中俄戰略協作夥伴關係穩定。

中國國防部官網發布，中方派出4架轟6K飛機，與俄方2架圖95飛機聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航，飛行期間兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。

官網指出，中俄雙方展開聯合空中戰略巡航，目的進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水準和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定，此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對第三方。

環球時報報導，分析人士指出，兩次巡航都選日本海、東海方向，說明中俄對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注。

這名分析人士表示，對俄羅斯來說，到公海上空展開戰略巡航是家常便飯，但隨著中國面臨的安全風險增大以及空軍相關能力的提升，預計空軍的遠端戰略巡航也會逐步增多，這是世界大國的慣常做法，符合國際法。

2019年7月23日，中俄兩國空軍曾在東北亞地區，實施首次聯合空中戰略巡航，當時中方派出2架轟6K飛機，與俄方2架圖95飛機混合編隊，位日本海、東海有關空域按既定航線組織聯合巡航。

中俄舉行首次聯合空中戰略巡航曾引發多方關注，南韓譴責俄羅斯飛機兩度闖入南韓領空、俄羅斯卻否認；南韓和日本則攔截俄羅斯和中國的戰機，並警告對方「已經進入了他們的領土」。

相比之下，這次情況略有不同，根據韓聯社報導，南韓軍方稱中俄的軍機12月22日「成群飛入南韓國防識區」，但同時指出中方已經事先告知了南韓，軍機均未侵犯南韓領空。

這一細節也顯示出中俄聯演籌備工作進行的更為周密，也更趨成熟。軍事觀察員傅前哨認為，中俄空中戰略巡航都是在國際海空域進行相應訓練，其它國家沒有權利說三道四，以前遠端戰略轟炸機聯合巡航比較少見，今後多了，各方也就習以為常了。

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