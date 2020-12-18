繼華為後 紐時：阿里開發偵測維吾爾人工具

阿里巴巴被指開發針對維吾爾人與其他少數民族的面部識別工具。（路透）

繼華為 被爆出協助偵測維吾爾人並發出通報後，紐約時報 17日刊出報導指阿里巴巴也開發出針對維吾爾人與其他少數民族的面部識別工具。

自由亞洲電台引述紐時報導，位於美國 賓州的視頻監控研究公司IPVM發現，阿里巴巴的雲計算業務網站上，展示了客戶如何使用他們的軟體來檢測並識別圖像和視頻中維吾爾人與其他少數民族的臉孔；該網站稱，此項功能被內置在阿里巴巴的軟體內，用於幫助網站平台監控關於恐怖主義、色情和其他危險的數位內容。

紐時稱，目前尚無法確定阿里巴巴的客戶是否、或如何使用此項工具，但這個工具遭濫用的風險很高。例如，社交媒體平台可藉此功能自動標記平台內容並進行額外審查，甚至在該軟件偵測到維吾爾人面孔的時候，提醒當局。

報導稱，紐時向阿里巴巴詢問此事後，阿里就移除了網站上涉及維吾爾人跟少數民族面孔的內容。

阿里巴巴雲端業阿里雲在給法新社聲明中說：「提及的種族是指在探索我們科技能力時，在測試環境中使用的特性和功能。它從未在測試環境以外使用過。」

華盛頓郵報上周刊出報導指，IPVM表示，華為在中國參與研發的實驗性臉部辨識軟體，在辨識出少數民族維吾爾人後，會發送警示給警方。但華為否認這種說法。