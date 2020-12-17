澳媒炒作悲情牌？印度運煤船員困海上「很絕望」

受累中澳緊張關係，澳洲運煤船上的印度船員被迫待在海上至今。(取材自SBS新聞)

中澳兩國關係持續緊張，繼曝光澳洲 煤炭船在中國 港口滯留之後，澳洲媒體近日披露，在這些船上的印度 船員受此影響被迫待在海上至今，他們「很絕望」。事件引發關注後，中國媒體稱此為澳媒的「炒作」。

澳洲SBS廣播公司報導，因船上運載16萬噸澳洲煤炭而被困在中國沿海，絕望的情緒在一群印度船員中蔓延開來。他們所在的「Jag Anand號」隸屬於印度大東方航運公司，5月24日載著煤炭從澳洲出發，6月13日抵達中國港口，船上約有20名船員。

在海上停留半年後，一名叫Virendrsingh Bhosale的船員對澳媒稱，「我們完全精疲力盡了」，他自己被迫與在印度的妻子和五歲兒子分開，希望目前這種情況能結束。他並對著澳媒求助：「請幫助我們盡快回家。」

報導稱，中國外交部與印度大使館已就遣返工作進行討論。

除了SBS，澳洲人報也關注船上的印度船員。「MV Anastasia號」屬於瑞士-義大利地中海航運公司所有，今年7月從昆士蘭州裝著煤炭出發，目前據稱被困在中國沿海，因為「中國拒絕該船卸貨，也不允許船公司更換船員」。而這些船員主要來自印度孟買。

一名船員發推求助：「我們不（單純）是澳洲人、印度人或中國人。我們是海員，最重要的是我們是人。退貨並不容易，我們送的不是披薩。如果可能的話，我們本可以離開中國。」

他向澳政府喊話，「我們只希望澳政府與中方進行健康對話，因為貿易問題正在影響我們。」

報導指出，由於疫情原因，許多船員被禁止下船。在法律上，船員出海的最長時間則為11個月。

對此，觀察者網稱，在屢屢炒作澳洲煤炭船在中國港口滯留問題之後，澳媒又盯上了船上的印度船員。這是「打悲情牌的套路」。