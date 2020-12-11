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標普道瓊指數將剔除21中企 中芯、海康威視在列

記者蔡敏姿／綜合報導
標普道瓊指數公司將把21家中資企業從其股票和債券指數中剔除。（美聯社）
標普道瓊指數公司將把21家中資企業從其股票和債券指數中剔除。（美聯社）

受美國發布「中共軍工企業」黑名單影響，美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）10日表示，將分別在12月和明年1月，在其股票和債券指數中刪除包括海康威視、中芯國際、中國交通建設等共21家中企。

信報財經報導，華府11月下令禁止與中國軍方有關聯的公司交易後，標普道瓊指數公布刪除21家中企，其中，包括中芯國際、中國中車等十檔會被視為不符合指數的要求，於本月21日開盤前生效。

標普道瓊指數公布一份中國證券的清單，有十檔將不再被視為符合指數的要求，其中在港股上市的有：中國交通建設、中國建築國際、中國鐵建；於A股上市的有：中國化學、中國核建、中國衞星、中科曙光以及海康威視。

至於固定收益證券被視為不符合標普道瓊固定收益指數要求，會於明年1月1日開盤前生效。

海康威視和中芯國際，皆屬被美國標普道瓊指數剔除的中企，對此，兩公司尚未發表回應。

美國富時羅素（FTSE Russell）在4日宣布，旗下特定指數如FTSE全球股票指數系列及FTSE含中國A股指數，將把海康威視等八家中國軍事關聯公司的股票剔除，生效日期為12月21日。

中國 指數 道瓊

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