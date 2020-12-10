人權日表達意見 美大使籲中國民眾「大膽說」

美國駐中使館在官方微博轉貼的活動。（取材自美國駐中大使館微博）

10日是世界人權日，美國 駐中國 大使館昨天在微博 呼籲中國人民，「大膽說站出來」，在人權日討論表達自由的重要性。然而，昨天中國有多名維權律師與家屬在世界人權日前夕被禁止出門，據稱是官方為阻止他們出席外國使館舉辦的人權日活動而下的禁足令。

美國駐中國使館的官方微博昨天下午轉發一場由美國國務院民主、人權暨勞工局舉辦的世界人權日網路座談會的通知，文中強調，大膽說出自己對事情的看法並參加和平抗議是一個自由社會裡公民生活的最基本方面，這些權利應當受到保護而非遭到壓制。通知配上一張香港反送中運動照片，呼籲「大膽說、站出來」。

不過，中國有多名維權律師與家屬在世界人權日前夕被禁止出門。自由亞洲電台報導，多名與709事件有關維權律師及家屬周三突然被當局禁止出門，據稱是為了阻止他們出席外國使館舉辦的人權日活動。

中國維權律師余文生的妻子許艷在社交網站表示，早上有國保人員在門外不讓她送小孩上學，她質疑被限制人身自由。她並稱對方表示，10日是世界人權日，9、10兩日都不准出門，為的是阻止她去參加歐盟使館、美國使館的相關活動；且與往年相比，今年的維穩措施有所擴大，「去年我也是到樓下，沒讓走，但是今年就是直接堵到門口和家裡了。等於是剝奪我的自由了。」

中國維權律師王全璋的妻子李文足也在社交網站上稱，清晨六點鐘就有多人在他們的家門外，國保還以膠帶封住門口的攝像頭守著，不准他們出門。李文足帶父親到醫院做檢查，也不准許出門，且態度惡劣、罵人。對方沒有展示證件及表明身分。

家在北京的維權律師李和平準備帶孩子上學和遛狗，卻被數人堵住大門，李和平與妻子王峭嶺激動地與站在樓頂和樓下的政府人員理論：「你們不讓小孩上學，不讓出門，要幹啥？你們是流氓還是什麼？」。

報導引述人權組織「中國人權捍衛者」表示，中國政府把國際人權日視為敏感時刻，因此限制公民的行動自由，包含阻止他們出席相關活動。這顯示，顯示中國政府無意遵守國際承諾。